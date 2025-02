Škandal pri naših sosedih: zvezdnik padel na dopingu, doletela ga je prepoved igranja

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je po pogajanjih in dogovoru s Svetovno protidopinško agencijo (Wada) sprejel trimesečno prepoved igranja zaradi dveh pozitivnih dopinških testov lanskega marca, je Wada zapisala na spletni strani.

Sinner bo tako po odločitvi Wade, ki se je sprva pritožila na obravnavo Italijanovih pozitivnih testov, počival do 4. maja 2025, potem ko mu je kazen začela veljati 9. februarja. Dodatne štiri dni je 23-letnik odslužil že lani ob začasnem suspenzu.

Prvi igralec sveta je bil lani dvakrat pozitiven na prepovedano snov klostebol, a pri Enoti za teniško integriteto (Itia) dokazal, da je šlo za nenamerno rabo in se izognil suspenzu.

Snov je po pričevanjih Italijana v njegovo telo prišla zaradi napake strokovnega štaba, ki je oskrbel odprto rano z razpršilom brez recepta. Sinner je kasneje odpustil dva člana svoje ekipe.

Teniškemu zvezdniku, ki je doslej dobil tri grand slame, vključno s prvim letošnjim na OP Avstralije, so lani v povsem tajni obravnavi zgolj odvzeli točke ATP in denarno nagrado na mastersu v Indian Wellsu, med katerim so zabeležili pozitivna testa na urinskih vzorcih.