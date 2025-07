Škandal na Bledu? Znani hrvaški nogometaš naj bi s pestjo udaril varnostnika

Po poročanju portala 24ur.com, je v Sloveniji prišlo do spora, v katerega so bili vpleteni nogometaši Hajduka med pripravami na Bledu. Po njihovih informacijah se je incident zgodil v torek, okoli ene ure zjutraj, v bližini hotela ob Blejskem jezeru, kjer je bil nastanjen splitski klub.

Najmanj en igralec splitskega kluba naj bi fizično napadel varnostnika, šlo pa naj bi za Marka Livajo. Varnostnik naj bi izgubil zavest, nogometaš naj bi mu izbil zob, varnostna služba pa naj bi napovedala kazensko ovadbo. Do incidenta je prišlo, ko so varnostniki na Bledu naleteli na približno 15 igralcev Hajduka, ki so takrat zapuščali nek lokal. Osebje lokala je za omenjeni portal povedalo, da igralci splitske ekipe niso povzročali težav, do incidenta pa je prišlo, ko so jih varnostniki opozorili, da motijo javni red in mir.

Iz Hajduka so poslali izjavo, v kateri zavračajo obtožbe »Odločno zavračamo trditve, da so naši igralci sodelovali v pretepu ali koga poškodovali. Nogometaši Hajduka so skupaj s strokovnim štabom sodelovali na skupni večerji, organizirani po prvi pripravljalni tekmi. Ob vrnitvi na Bled, v okolici hotela, kjer smo bili nastanjeni, so naši igralci naleteli na tri varnostnike, ki niso bili zaposleni v hotelu. Ti so pristopili na izredno neprofesionalen in agresiven način, zaradi glasbe iz prenosnega zvočnika, ki je bila po opozorilu takoj ugašena. Varnostniki so se nato še naprej obnašali agresivno, kar je povzročilo kratko verbalno prerekanje, ki se je končalo v manj kot minuti. Poudariti je treba, da se je vse zgodilo pred najmanj 15 pričami. HNK Hajduk bo zaradi doživete neprijetnosti in neprimernega vedenja varnostne službe sprožil ustrezne pravne postopke.«

»A neuradno naj ne bi ostalo zgolj pri besedah, temveč naj bi prišlo tudi do fizičnega obračuna. Eden od nogometašev – neuradno naj bi šlo za znanega hrvaškega nogometaša Marka Livajo – naj bi varnostnika udaril v obraz, zaradi česar naj bi ta padel na tla, se opraskal in si zlomil zob. Incident nam je potrdila tudi varnostna služba, ki navaja, da je bil eden izmed njihovih varnostnikov poškodovan, obiskal pristojno zdravstveno ustanovo in podal soglasje za vložitev kazenskih ovadb proti več storilcem,« piše v članku.

Policija je potrdila ... »Blejski policisti so bili v torek, 1. julija 2025, nekaj čez 1. uro, obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na območju t.i. promenada na Bledu. Po do sedaj zbranih obvestilih je prišlo do spora med osebami, ki so se zadrževale na območju t.i. promenade in varnostniki družbe za zasebno varovanje, ki na tem območju izvaja naloge varovanja. V sporu sta bila telesno poškodovana varnostnik in ena oseba. Policisti intenzivno zbirajo obvestila in dokaze o vseh okoliščinah dogodka, identifikacijo udeleženih oseb in trenutno zoper dve osebi vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir. Postopek še vedno poteka in se zbirajo obvestila tudi v smislu ugotavljanja elementov prekrškov iz prekrškovne zakonodaje ter morebitnih drugih kaznivih dejanjih iz poglavij kaznivih dejanj po Kazenskem zakoniku, zato vam več podatkov ne moremo posredovati. Vse policijske postopke, tako prekrškovne kot predkazenske, bomo obravnavali dosledno, z vso skrbnostjo in storili vse, da bi bili identificirani oškodovanci in kršitelji ter slednji tudi ustrezno sankcionirani,« sporočajo s PU Kranj.

»Varnostna služba je odgovorila na navedbe kluba in dejala, da je posredoval le en varnostnik, in to zato, ker je bil drugi varnostnik napaden brez razloga, na hinavski in zahrbten način. Ležal je nezavesten na tleh, medtem ko naj bi ga ena ali več oseb brcali v telo in glavo.«