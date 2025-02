Skakalna družina Prevc: Potem pa je prišla Nika

Tisoči navijačev so minuli konec tedna poskrbeli, da tekmi za svetovni pokal v Skakalnem centru Savina ostajata najodmevnejši in najbolj obiskani v svetovnem pokalu smučarskih skakalk.

Med številnimi, ki so lahko ob Savinji pozdravili novo veliko zmagoslavje Nike Prevc, so bili tudi člani navijaške skupine, ki se imenuje po naši šampionki in njenih treh bratih skakalcih – Bratje in Nika Prevc fanclub.

Tadej Planinšek ponosno spremlja Prevčeve, vodi njihov navijaški klub in ureja njegov profil na družbenem omrežju.

Tovrstni navijaški klubi so nadvse priljubljeni v zimskih športih, po številu pa se seveda še zdaleč ne morejo primerjati s številom navijačev v bolj popularnih panogah; nogometnih navdušencev, denimo, je po neuradnih ocenah kar 3,5 milijarde. Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo je športnik z največ navijači oziroma sledilci, na Instagramu ga spremlja kar 649 milijonov ljudi.

Niti Bratje in Nika Prevc fanclub ni od muh, saj ima že 47.000 sledilcev. Njihovo število raste iz dneva v dan, iz uspeha v uspeh, nam je zaupal ustanovitelj in urejevalec klubskega profila na Facebooku Tadej Planinšek. »Med člani kluba oziroma sledilci jih je čedalje več iz tujine, za Prevčeve v okviru fancluba navijajo Nemci, Avstrijci, Hrvati in Poljaki,« je še poudaril 27-letni Ptujčan.

Za Prevčeve v okviru fan kluba navijajo tudi Nemci, Avstrijci, Hrvati in Poljaki.

Veliki uspehi

Nika

Klub, ki nima članarine, deluje od leta 2016, ko je Peter Prevc osvojil veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu. Potem ko je končal skakalno pot, za njim pa še brat Cene, sta glavna junaka Domen in predvsem Nika. Temu primerno se je predlani spremenilo ime kluba – iz Bratje Prevc fanclub v Bratje in Nika Prevc fanclub. Torej s poudarkom na Niki, ki bo 15. marca praznovala 20. rojstni dan.

Prav njeni uspehi so pripomogli, da ima fanclub najbrž največ sledilcev med športnimi navijaškimi klubi v Sloveniji, kot domneva Tadej, velik ljubitelj skokov in drugih zimskih športov. S Prevčevimi zgledno sodeluje: skakalci in skakalka iz Dolenje vasi v Selški dolini so zadovoljni z njegovo skrbnostjo in podpirajo delovanje kluba, namenjajo mu podpisane kartice, ki si jih želi veliko navijačev. Podpisi Prevčevih krasijo tudi Tadejevo slovensko zastavo. »Rad grem navijat za naše na tekme, rad pa tudi skočim v hribe po kak lep razgled,« ne pozabi dodati Tadej s Ptuja. No, tekma in razgledi bodo že prav kmalu tudi v dolini pod Poncami ...

Peter

Cene

Domen