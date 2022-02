Skakalci še niso rekli zadnje na OI

Slovenski smučarski skakalci so na uvodnih treh tekmah v »vesoljskem« centru v Zhangjiakouju osvojili prav toliko kolajn. Na ženski preizkušnji sta na oder za najboljše skočili zlata Urša Bogataj in bronasta Nika Križnar, ki sta nato – skupaj s Petrom Prevcem in Timijem Zajcem – prispevali še viden delež tudi k zmagoslavju Slovenije na olimpijski premieri mešanih ekip. Ni veliko manjkalo, pa bi imel najstarejši od bratov Prevc v žepu tudi odličje s posamične tekme na srednji napravi, na kateri se mu je z nehvaležnim četrtim mestom bron skozi prste izmuznil za pičle 0,5 točke.

Na zgodovinski prvi preizkušnji mešanih ekip na največji zimski športni prireditvi je slovenska četverica upravičila vlogo glavnih kandidatov za zlato lovoriko, saj je vodila od začetka do konca. Po osmih skokih, od katerih je bilo kar šest daljših od 100 metrov, so imeli Slovenci zajetne 111,3 točke naskoka pred drugouvrščenimi člani Ruskega olimpijskega komiteja in že 156,9 točke pred tretjeuvrščeni Kanadčani, ki jih je – mimogrede – do senzacionalne žlahtne kovine popeljalo slovensko znanje. V severnoameriškem strokovnem štabu so namreč Bine Norčič, Igor Cuznar, Mitja Oranič, Uroš Vrhovec, Urban Jarc ...

Če so Rusi in Kanadčani, ki so se veselili prve olimpijske kolajne v zgodovini tega športa, odlično unovčili številne diskvalifikacije (zaradi neustreznih tekmovalnih dresov so po en nastop prečrtali nemški olimpijski podprvakinji Katharini Althaus, japonski zvezdnici Sari Takanaši, avstrijski veteranki Danieli Iraschko-Stolz ter Norvežankama Silje Opseth in Anni Odine Strøm), pa bi naši skakalci tudi brez teh posegli po vrhu. Slovenski ekipi so sicer mnogi že vnaprej okrog vratu obešali zlate lovorike – tudi zaradi prepričljivega podviga na nedavni generalki v Willingenu.

Na kolajno čakali kar devet let

Zanimivo, da so bili v primerjavi s preizkušnjo na nemški velikanki v naši zasedbi kar trije novi obrazi. V Willingenu so namreč do zgodovinske krstne zmage na tekmovanjih mešanih ekip med svetovno elito ob Bogatajevi poleteli še Ema Klinec, Anže Lanišek in Cene Prevc. In ni jih malo, ki so prepričani, da bi Slovenija osvojila najžlahtnejše odličje, kogar koli od udeležencev olimpijskih iger bi glavna trenerja Zoran Zupančič in Robert Hrgota že uvrstila v postavo.

Toda Peter Prevc je nemudoma opozoril, da so jih že vse od svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2013 v dolini Fiemme oziroma Predazzu redno uvrščali v krog kandidatov za žlahtne kovine, pa so prvo na velikem tekmovanju dočakali šele devet let pozneje na olimpijskih igrah v Pekingu. Skakalke so tako končale nastope na Kitajskem, skakalci pa se selijo na veliko napravo (HS-140), na kateri bodo pojutrišnjem (12.00) kvalifikacije za sobotno posamično tekmo (12.00). V ponedeljek bo na njej še moštvena preizkušnja (12.00), v slovenskem taboru pa verjamejo, da še niso rekli zadnje v Zhangjiakouju.