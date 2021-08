Šivic vesel domačega temelja

Seveda je utrip včerajšnjega dne na Slovenskem močno zaznamoval olimpijski polfinale naših košarkarjev. Tako je bilo kajpak tudi v športnem Tivoliju, kjer je Olimpijin hokejski tabor predstavil projekt nove sezone, pred tem pa zaželel košarkarjem vso srečo v boju za bron. Sicer pa se zdaj v Ljubljano po štirih letih vrača najvišja raven razširjene avstrijske lige – ICEHL. Moštvo SŽ Olimpije je v zadnjih dveh sezonah osvojilo dve lovoriki v alpski ligi, v prenovljeni zasedbi pod vodstvom Mitje Šivica, nazadnje trenerja državnih prvakov z Jesenic, se bo lotilo novega izjemnega izziva. »Zelo spoštujem to odločitev klubskega vodstva, da temelj moštva gradi s slovenskimi igralci. Prepričan sem, da je to prava pot, večino teh že zelo dobro poznam. Nisem eden tistih, ki bi povezovali svoj prihod z neko močno in drago ekipo, med našimi novi tujci je le Sebastien Piche že igral na tej kakovostni ravni,« je poudaril Šivic. Sezone se veseli tudi kapetan Žiga Pance, eden od slovenskih igralcev z najbogatejšimi izkušnjami iz ICEHL oziroma nekdanje EBEL, pri klubu pa predvsem upajo, da bo precepljenost prebivalstva omogočala lepe tivolske predstave ob številnih gledalcih. Sezonska vstopnica bo 150 evrov, veljali bodo tako turistični boni kot tudi že kupljene vstopnice za prejšnjo sezono, ko z izjemo nekaj zadnjih tednov ni bilo občinstva. Proračun za vse klubske selekcije bo znašal vsaj 1,3 milijona evrov.

