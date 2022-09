Šivic opozarja pred bolečim koncem

Hokejisti SŽ Olimpije so se odpravili na povsem novo spektakularno popotovanje, danes (18.00) bodo namreč odigrali premierno tekmo v ligi prvakov (CHL). In že takoj na začetku jih v najmočnejšem hokejskem klubskem tekmovanju v Evropi čaka izjemno zahtevno gostovanje v Turkuju pri tamkajšnjem moštvu TPS iz dežele olimpijskih in svetovnih prvakov Finske.

»Finci so zelo hitri in nadvse agresivni pri igri s hokejistom manj. Imajo veliko posamične kakovosti, tokrat pa bodo imeli za povrhu še prednost domačega ledu. Morali bomo biti zares pravi, drsalno močni in stoodstotno osredotočeni od začetka do konca. Če nam bo to uspelo, bo v redu, v nasprotnem primeru se zna končati tudi zelo boleče,« je opozoril Mitja Šivic, trener SŽ Olimpije, ki bo v nedeljo (19.00) v CHL gostovala še pri grizlijih iz Wolfsburga. Toda glavni in odgovorni v ljubljanski ekipi še ne razmišlja o Nemcih (v skupini B je sicer tudi švicarski Zug), zdaj je z mislimi povsem pri Fincih.

Zmagovalcu pol milijona

Hokejisti kluba TPS so vsekakor veliki favoriti. V CHL, v kateri bodo igrali sedmič, resda še niso dosegli vidnejšega uspeha. Lani so se, denimo, od tekmovanja poslovili že po skupinskem delu. Bolje jim je šlo od rok v finskem prvenstvu, v katerem so se prebili vse do velikega finala (v njem so z 1:4 v zmagah izgubili s Tapparo iz Tampereja).

Omeniti kaže, da se je zadnje tri sezone pri črno-belih iz Turkuja kalil vzhajajoči slovaški zvezdnik Juraj Slafkovsky, najboljši igralec februarskih olimpijskih iger v Pekingu, ki ga je pred slabima dvema mesecema na naboru NHL kot št. 1 izbralo vodstvo moštva Montreal Canadiens. Toda pri TPS, čigar solastnika sta slovita brata Saku in Mikko Koivu, nase opozarja že novi najstnik – komaj 16-letni branilec Aron Kiviharju, še eden od velikih upov finskega hokeja, ki ga že imajo na tarči številni klubi iz NHL. Bogate izkušnje iz najmočnejše hokejske lige na svetu pa ima pri današnjih Olimpijinih tekmecih Lauri Korpikoski, ki je igral za New York Rangers, Phoenix Coyotes, Edmonton Oilers, Dallas Stars in Columbus Blue Jackets.

Lovoriko v CHL branijo hokejisti švedskega kluba Rögle, ki so v marčevskem velikem finalu z 2:1 strli odpor Tappare. Nagradni sklad tekmovanja znaša 3,47 milijona evrov, od katerih bo zmagovalno moštvo prejelo 500.000.