Šiškarji tudi o Savu Miloševiću

Sinoči sta prvo prvenstveno zmago v 6. krogu 1. SNL lovila Aluminij in Domžale, a prava nogometna vznemirjenja in vrhunci konca tedna bodo danes na Bonifiki ter jutri v Spodnji Šiški in Fazaneriji. V Kopru se bosta pomerila drugi in prvi, v Ljubljani mestna tekmeca v nasprotnih vlogah, mali je pred velikim, v Murski Soboti pa prvaka zadnjih dveh sezon. Danes bo v Domžalah še derbi za obstanek.



Domžale: Kalcer Radomlje – CB24 Tabor (sobota, sodnik Asmir Sagrković, 17.00): Vložek je velik, zmagovalec bo v veliki prednosti v boju za obstanek. Radomljani igrajo na drugoligaški pogon, saj so uigrani, samozavestni in pod taktirko Roka Hanžiča odlično vodeni. Ali bo trajala ta idila, pa je odvisno predvsem od tekem z njimi primernimi tekmeci. Sežanci so pravo merilo, ki se še po malem iščejo. Trener Igor Božič ima brez nepripravljenih Afričanov precej težav za sestavo enajsterice za uravnoteženih 90 minut.



Koper: Koper – Maribor (Dejan Balažič, 20.15): Končno spet nekaj klasičnega spopada s povišanimi strastmi. Predvsem na igrišču, za zunaj njega ni več zvitih provokatorjev. In tudi premalo jeznih, ker so oboji odlično vstopili v sezono. Koprčani so presenečenje, saj so trenutno moč razkrili v Stožicah. Tam so nemoč razkrili Mariborčani. Ker je šele začetek sezone, še ne kaže računati na pretep in kazanje mišic, lahko pa se derbi spremeni v spektakel za prste polizati. Oba trenerja, domači Zoran Zeljković in gostujoči Simon Rožman, negujeta igro naprej s hitrostjo. Domači adut, Jamajčan Kaheem Parris, je bil neulovljiv v prvih petih tekmah, Maks Barišić naposled italijanski. Gostje so še brez izstopajočega posameznika, a moštveno všečni.



Ljubljana: Bravo – Olimpija (nedelja, Nejc Kajtazović, 17.00): Šiškarji so prvi v mestu, prevladuje ustvarjalna idila, ki je pri vselej stresni Olimpiji znanstvena fantastika. Razmere so skoraj idealne za pravi derbi, v katerem mali Bravo lahko še zaostri razmere med zeleno-belimi, kjer tudi slavni Savo Milošević nima miru pred nikomer. Vleče tudi napačne poteze in predvsem razmišlja po svoje oziroma drugače kot Milan Mandarić ali njegovi, kdo ve kateri spet, prišepetovalci.



Murska Sobota: Mura – Celje (Roman Glažar, 20.15): Sobočanom se bo enkrat odprlo tudi doma, toda morda še ne zdaj. Prekmurci so v pričakovanih težavah, v SNL je treba igrati drugače. Tu so favoriti in z bunkerjem se prvaki ne morejo nadejati točk ali ohranjati neomajne podpore navijačev. Počasi bodo tudi oni postali zahtevnejši. Tako gre v nogometu, rastejo ambicije, apetiti, rastejo pričakovanja navijačev. Tudi nesporni šerif Ante Šimundža se je že srečal s tem, kaj se lahko zgodi, če igra in rezultati niso v skladu z vlogo v ligi. Pa čeprav je on glavni krivec za velike zmage. Kot bo njegov kolega Agron Šalja krivec za celjske poraze. Jih je že preveč, vsaka tekma brez točk spomladi trenerskega junaka približuje slovesu. Ruski šef Valerij Kolotilo ve, da bo imel mir in podporo celjskega okolja le z bojem za vrh.

