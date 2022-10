Šiška past za igrive zeleno-bele

Mariborčani začenjajo novo nogometno prvenstvo z novim članom vijoličnega orkestra Josipom Iličićem, a še brez njega na igrišču, in s 13 točkami zaostanka. To je izhodišče vijoličnih, ki jih razganja od moči in zanosa po prihodu 34-letnega zvezdnika iz Italije. A napad na Olimpijo, ki bo v 12. krogu 1. SNL v mestnem derbiju na igrišču v Spodnji Šiški imela eno od najtežjih preizkušenj, ni odvisen le od njih, temveč tudi od tega, kako se bodo na umik v senco danes v Ljudskem vrtu odzvali Koprčani.

Tisoč, morda še nekaj sto več vijoličnih privržencev s plačano vstopnico, bo prvi viden učinek projekta Iličić, drugi bo le koprski skalp. Na drugi strani Trojan, zahodni v Ljubljani, so razmere teden dni pred velikim derbijem v Stožicah nekoliko drugačne in v neskladju s položajem na lestvici.

Poraza si ne smejo privoščiti

Kampanjski in razdiralen lov dela zeleno-belih privržencev na upravo kluba, ki ima popolnoma iste vodilne upravitelje kot pred letom dni, ko so jim polagali rdeč tepih, a zdaj brez lakomnih in preračunljivih posameznikov, je tudi iz zornega kota pozitivne kritike resnično nerazumljiv.

Želeli ali ne, Albert Riera in igralci so postali najslajši plen. Poraza si ne smejo privoščiti, a je kot beli dan jasno, da bo najbolj igriva zasedba v ligi drugič v sezoni imela resnejši naravni izziv: prvega na vse prej kot idealni travnati površini in pod žgočim soncem v Sežani so zeleno-beli izpeljali s tesno zmago. Olimpija bo zaradi obnove igrišča v Stožicah (po Mariboru) še en derbi, proti Koprčanom, gostiteljica v Sp. Šiški.

Bravo je vselej nasprotnik s težo na igrišču, kjer je praviloma srečnejši tisti, ki je zvit, se bolje preriva in bolj natančno nabija žogo. Uvrstitev Brava na lestvici zavaja. Trener Dejan Grabić v tej sezoni poskuša z nekoliko več igralne kombinatorike dvigniti standarde igre. A ta proces je zahtevnejši in del tega so tudi nesrečni porazi.

Težave Olimpije gor ali dol, šišenska tribuna bo polna do zadnjega kotička. V skrbnem šišenskem taboru bodo z veseljem prešteli vsak evro in se veselili obiska sosedov čez progo.

Zadnje dejanje v ponedeljek Pari 12. kroga, danes: CB24 Tabor – Domžale (15.00), Maribor – Koper (17.30); nedelja: Bravo – Olimpija (15.00), Mura – Celje (20.15); ponedeljek: Kalcer Radomlje – Gorica (17.30).