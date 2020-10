Sin po poti očeta: Schumi med elito

Že dolgo noben prosti trening v formuli ni pritegnil toliko pozornosti kot današnji uvodni pred nedeljsko veliko nagrado Eifla (14.10). Na Nürburgringu, kamor se je karavana vrnila po letu 2013, bodo oči številnih ljubiteljev dirk na najvišji ravni posebej uprte v Micka Schumacherja, sina sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja.



Pred svojim ognjenim krstom med elito, ki ga bo prestal z moštvom Alfa Romeo, ni mogel skriti vznemirjenja. »Presrečen sem, da bom dočakal priložnost na prostem treningu. Ker se bo to zgodilo pred mojimi (domačimi) navijači na Nürburgringu (nemški prireditelji bodo ogled spektakla dovolili 20.000 gledalcem), bodo moji prvi trenutki v sklopu formule 1 še bolj posebni,« je poudaril 21-letni Nemec, ki bo dal od sebe vse, da bo ekipi posredoval koristne podatke za kvalifikacije in dirko.

Na njej (še) ne bo dobil priložnosti (barve omenjene italijanske ekipe bosta branila stalna dirkača Antonio Giovinazzi in Kimi Räikkönen), toda poznavalci razmer ne dvomijo, da ni več daleč dan, ko se bo Mick, ki je član Ferrarijeve dirkaške akademije, prvič pognal tudi v lov na točke za svetovno prvenstvo. Če ne letos, pa (skoraj) zagotovo v prihodnji sezoni, torej natanko trideset let po premieri slovitega očeta Michaela.



Nastop na prostem treningu je nagrada za letošnje odlične predstave v formuli 2, v kateri zanesljivo drvi naslovu prvaka nasproti. Pred zadnjimi štirimi dirkami v Bahrajnu ima kot vodilni zajetnih 22 točk naskoka pred Britancem Callumom Ilottom. Tako je na najboljši poti, da leto po naslovu evropskega prvaka v formuli 3 osvoji še šampionski pokal v formuli 2, zadnji stopnici pred F1.



»O Mickovi nadarjenosti nihče ne more več dvomiti. Odlično obvlada vožnjo na skrajni meji, pri čemer je izjemno stanoviten. Poleg tega ga krasi silno profesionalen odnos,« s pohvalami na račun vzhajajočega zvezdnika ni skoparil Frederic Vasseur, vodja moštva Alfa Romeo, v katerem naj bi po vse glasnejših govoricah po koncu letošnje sezone zamenjal Giovinazzija, namesto katerega bo že danes vozil na Nürburgringu. V italijanski ekipi so se namreč odločili še za eno leto zadržati Räikkönena, ki naj bi potem s Schumacherjem mlajšim tvoril zanje sanjski dirkaški dvojec.

Da bo šel po Michaelovih stopinjah, se je odločil pred desetimi leti na stezi za karting v Kerpnu.



»Oče me je pogledal v oči in me vprašal: 'Ali si to res želiš?' Odgovoril sem mu tako, da sem mu pokimal. Odtlej sem vse podredil preboju v formulo 1,« je pojasnil Mick. Na Nürburgringu bo v središču pozornosti tudi Mercedesov šampion Lewis Hamilton, ki bi z morebitno zmago po številu prvih mest (91) ujel Schumacherja starejšega.



»Lewisu je šlo v zadnjih letih odlično od rok. Na to v naši družini gledamo pozitivno, saj je Hamilton dober ambasador našega športa,« je mladi Nemec povedal o Lewisovem lovu na očetove rekorde, po premisleku pa pristavil, da bo njegov cilj v formuli 1 vrniti rekorde v družino. Samozavesti mu torej ne primanjkuje …