Sin mu je rekel, da je zdaj on na vrsti

Ukrajinski šampion Oleksandr Usik ostaja veliki vladar težke kategorije v boksu. V Riadu je še drugič zapored premagal britanskega orjaka Tysona Furyja ter tako ubranil naslove svetovnega prvaka po različicah WBC, WBA in WBO. Čeprav je bil povratni dvoboj po mnenju mnogih poznavalcev tega (borilnega) športa bolj izenačen kot prvi, je bila točkovna prenost 37-letnega heroja iz Simferopola (v središču polotoka Krim) tokrat večja, kot je bila pred sedmimi meseci.

Če je Usik prvi obračun dobil po deljeni sodniški odločitvi z 2:1 (114:113, 113:114 in 115:112), so tokrat vsi trije sodniki ob ringu v nabito polni Kraljevi areni točkovali v Oleksandrovo korist s 116:112. »Zmagal sem, to je pravilna odločitev. Hvala bogu! Sicer pa jaz nisem sodnik, jaz sem le športnik,« je novi-stari šampion kraljevske kategorije po 23. zaporedni profesionalni zmagi odgovoril na vprašanje, kako komentira točkovanje.

Usik je znova boksal zelo pametno, še posebej v odločilnih zadnjih rundah je leto mlajšemu izzivalcu iz Manchestra zadal več čistejših udarcev, kot jih je prejel. Za nameček je bil aktivnejši v zaključkih rund. Tako je znova našel pot do uspeha, ki ga je posvetil svoji materi. »Hvaležen sem ji za vse, kar mi je dala. Vedno je zelo v skrbeh zame. No, zmago bi posvetil vsem ukrajinskim materam,« je pripomnil ukrajinski zvezdnik, ki se je za svojo vrhunsko telesno pripravljenost zahvalil tudi ženi Jekaterini in otrokom – hčerki Jelizaveti ter sinovoma Kirilu in Mihailu.

191 milijonov dolarjev bosta prejela boksarja, večji kos pogače bo pripadel Oleksandru Usiku

»Prav danes sta sinova zmagala na tekmi v judu. Potem mi je eden od njiju rekel, da sem zdaj jaz na vrsti. Odvrnil sem jima, da se bom potrudil,« je zaupal, od kod je prejel dodatno spodbudo in energijo. Kakor je še dejal, se bo vrnil domov, si privoščil počitek, nato pa se bo začel pripravljati za naslednji obračun – najverjetneje proti Britancu Danielu Duboisu, svetovnemu prvaku združenja IBF, katerega je nokavtiral že avgusta lani.

Fury ni skrival razočaranja

Fury, ki je doživel še drugi poraz (v poklicni statistiki ima tudi 34 zmag in en neodločen izid), po razglasitvi ni skrival razočaranja. Brez besed se je hitro umaknil v slačilnico, na poti tja pa večkrat zakričal, da je bil boljši za tri, štiri runde. Tolažil se bo z mastnim zaslužkom. Boksarja si bosta namreč razdelila kar 191 milijonov ameriških dolarjev, pri čemer bo večji kos bogate denarne pogače tokrat pripadel Usiku; po različnih virih v razmerju 60:40 odstotkov.