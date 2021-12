Šimundža odletel, a še ni pristal

Ante Šimundža gre naprej, kam bo šla Mura? Po štiriinpolletnem druženju soboškega nogometnega kluba in trenerja se je končala lepa in z velikimi uspehi spisana športna pravljica, ki bo s selitvijo 50-letnega Mariborčana v Bolgarijo k tamkajšnjemu serijskemu prvaku Ludogorcu dobila novo poglavje. Ludogorec uradno še ni potrdil Šimundže za novega trenerja, a je sila malo možnosti, da šampionski trener ne bi prevzel vajeti kluba, ki je v poletnih kvalifikacijah za ligo prvakov izločil slovenskega prvaka. Mariborčanu se ob posredovanju njegovega zastopnika Adriana Aliaja obeta milijonski zaslužek, saj ima Ludogorec urejeno in močno finančno kritje v lastniku kluba in enem od najbogatejših Bolgarov Kirilu Domušievu.

A Šimundži v Razgradu, kjer domuje Ludogorec, ne bo z rožicami postlano. Njegov evropski tekmec Litovec Valdas Dambrauskas ni dočakal jeseni na Ludogorčevi klopi, ker moštva ni popeljal v ligo prvakov. Na zadnji kvalifikacijski oviri je bil usodni švedski prvak Malmö. Dambrauskas zdaj dela tam, kjer bi dalmatinskega rodu Šimundža še raje deloval – pri splitskem Hajduku. Za nameček bi trenersko poglavje v Bolgariji lahko dopolnil še en nekdanji slovenski šampion in selektor. Slaviša Stojanović se te dneve mudi v Sofiji na pogovorih o možnosti prevzema enega od klubov. Pri sofijskem Levskem je že deloval.

Mlad in neizkušen na vroči stol

Če je prihodnost trikratnega slovenskega prvaka in edinega trenerja, ki se ponaša z uvrstitvijo v vsa tri evropska skupinska klubska tekmovanja, ligo prvakov, evropsko ligo in konferenčno ligo, povrhu pa še z uvrstitvijo v izločilni del tekmovanja v EL v šestnajstino finala, znana, je zdaj največja nogometna uganka, kdo bo Šimundžev naslednik pri Muri. In predvsem kakšne bodo tekmovalne ambicije v drugem delu ligaške sezone, v katerega gredo prvaki z desetimi točkami zaostanka za vodilnim Mariborom in tekmo manj ter tudi močno evropsko finančno injekcijo, ki jim zagotavlja denarno stabilnost in možnost.

Vodstvo slovenskega prvaka pod taktirko predsednika Roberta Kuzmiča je kljub napovedim o verjetni Šimundževi selitvi v Bolgarijo upalo na drugačen scenarij in da bo šampionski trener ostal. Toda na koncu je predsednik minuli teden udaril po mizi in razblinil vse neznanke ter umaknil Šimundžo z dveh stolčkov (Šimundža je še čakal na dokončen dogovor z Ludogorcem in se hkrati oklepal soboškega stolčka). Slovo vendarle ne bo tako prijateljsko, kot bi bilo soditi po uspešnem sodelovanju, saj je Šimundža želel v Bolgarijo potegniti kar celoten štab sodelavcev, a je Kuzmič popustil le pri pomočniku Damjanu Ošlaju.

Soboški voditelji naj bi že odločili in presenetili. Člansko moštvo bi prevzel neizkušeni in mladi, 35-letni Damir Čontala, ki je v preteklosti vodil kadetsko moštvo in bil pri Šimundži zadolžen za analizo tekmecev, strokovni štab pa bi okrepila še nekdanja nogometaša Olimpije in Maribora, pomočnik Save Miloševića Milan Anđelković in ob koncu drugoligaške sezone trener Drave Andrej Kvas.