Simonu Rožmanu se počasi svita

Naši aduti ne napredujejo

Prva liga Telekom Slovenije

Olimpija 33 16 11 6 44:26 59

Maribor 33 15 12 6 57:38 57

Mura 33 15 11 7 44:25 56

Domžale 33 13 12 8 48:36 51

Koper 33 11 9 13 39:48 42

Bravo 33 9 14 10 35:35 41

Tabor 33 11 8 14 37:41 40

Aluminij 33 9 11 13 27:40 38

Celje 33 9 7 17 28:40 34

Gorica 33 6 8 19 23:53 26

Mariborčani in njihov trenerimajo tri tekme pred koncem jubilejnega 30. državnega nogometnega prvenstva jasen cilj: tri zmage in devet točk. To naj bi zadostovalo za 16. naslov slovenskega prvaka. Toda tudi ta izkupiček ne bo dovolj: Olimpija in njen trenerimata malo manj zahteven cilj, a še vedno pravšnji za tretji naslov prvaka pod vodstvom: sedem točk. Tretja Mura v tej šampionski kombinatoriki nima nikakršnih možnosti, pri mariborskih devetih točkah so vštete tudi tri, ki bi si jih vijolični zagotovili v medsebojnem dvoboju v zadnjem krogu v Ljudskem vrtu. Toliko o točkah, matematiki in kombinacijah, toda pomembnejša je vsebina in tisto, kar grozi slovenskemu klubskemu nogometu. Po tem, kar je razkril 48. največji derbi (0:0), se mu slabo piše. »Želel bi si več kakovosti,« je priznavajoče potarnal mariborski trener Simon Rožman, ki se mu počasi svita, da je vrnitev v slovenski klub prinesla tudi boleče spoznanje o nazadovanju lige, klubov in nogometašev. Ne gre mu zavidati, prestop iz hrvaške lige v slovensko je tudi zanj hud padec na trdna in realna slovenska tla, ki je prinesel bridko spoznanje, da je kakovostni prepad med prvenstvoma prevelik. Toda v skladu z denarnim vložkom, vlogo nogometa v družbi in tudi načinom (vsebino) dela v mlajših kategorijah. Za Olimpijo velja, da je pod taktirko Gorana Stankovića pomladila moštvo. O tem bi bilo mogoče polemizirati, toda prav veliko ga vendarle ni. Vratar, bočni branilec, ki je član že tretjo sezono, ali najstnik v odhajanju(debitiral je že pod, tako kot Pavlović) so že med izkušenejšimi, leje pri 20 letih dejansko mladi novinec.Pri Mariboru so ubrali drugačno pot. Čez noč so odkrili 18-letnegain 17-letnega. Za neizkušena fanta je bil prvi derbi res velika izkušnja, toda ali tudi sodita v kategorijo nadarjenih fantov, ki napovedujejo novo mariborsko pomlad, še ni bilo mogoče videti. Bolj kot ne se zdi, da je Rožman ali pa razširjen strokovni konzilij izbral zgolj navijačem všečno potezo pomlajevanja zaradi pomlajevanja. In zaradi okoliščin, ki so obema najstnikoma omogočile preskok v člansko vrsto, ne da bi bila še v svojih moštvih jeziček na tehtnici oziroma izstopajoča posameznika z višjo dodano vrednostjo. Rožman se je vsaj približno že soočil z višjim kakovostnim razredom ali dvema in ga celo soustvarjal. Tudi pred odhodom na Hrvaško je imel v rokah že boljše Domžale, četudi jih je zapustil na zadnjem mestu. Stanković se še ni srečal z višjim razredom in je, podobno kot njegova Olimpija, na učni poti. Derbi in še druge tekme prej so vnovič odkrile ključne razvojne težave. Povezane so z igralci, mladimi po letih in bogatimi po izkušnjah., drugih v najboljših razvojnih letih igralcev niti ni bilo med dvaindvajseterico na igrišču v Stožicah, bi morali biti v vsem izstopajoči. Toda najbolj nadarjeni slovenski igralci svojega rodu v najboljših slovenskih klubih v derbiju niso bili v ospredju, temveč so se zlili s povprečjem, ki je imel zgolj voljni moment na primerni ravni. Zadnje dejanje 33. kroga pa je na koprski Bonifiki nepričakovano pripadel Aluminiju (3:0,7.,24., 11-m,90.).