Simon Rožman oživlja Maribor

LJUBLJANA • Zapletena in z različnimi interesi prepletena kadrovska kombinatorika pri NK Maribor je v Ljudski vrt pripeljala Simona Rožmana. Pri 37 letih še mlad, a že izjemno izkušen Štorčan je s petnajstkratnimi slovenskimi prvaki sklenil triletno pogodbo.

»Tudi Saša Gajser je bil resen kandidat, a zaradi težav s trenersko licenco ni mogel biti dolgotrajnejša rešitev,« je bitko za stolček in odločitev o tem, da v Ljudski vrt pripeljejo Rožmana, obrazložil športni direktor Marko Šuler. V kakšni vlogi bo v klubu ali pa bo odšel zadnje štiri tekme vršilec dolžnosti trenerja in večni pomočnik, še ni znano. Rožman, sicer brez vijoličnega DNK, je namreč s seboj pripeljal tudi nepogrešljiva sodelavca, prvega pomočnika Aleša Kačičnika in analitika Alena Obreza.

»Ponosen sem, da sem postal vodja strokovnega moštva v izjemnem klubu. Zavedam se svoje odgovornosti, po drugi strani pa z ekipo prinašamo energijo, znanje, veliko srce. Klub mi je predstavil svoj projekt, analiziral sem zadeve in sprejel izziv. Maribor ima vsebino in dušo, vedno kakovosten igralski kader. Nedvomno je naša želja, da bi zgradili dolgoročno zgodbo, vzpostavili prepoznaven slog igre. Cilji so zelo visoki, vendar so uresničljivi,« je povedal Rožman, ki bo danes prvič vodil moštvo. Strokovnjak s podporo vplivnežev Rožmanova selitev v Maribor je bila napovedana in pričakovana. Imel je in ima podporo ta čas najvplivnejših mariborskih mož, kot sta David Kastelic, predsednik uprave glavne pokroviteljice Zavarovalnice Sava, in selektor Matjaž Kek. A kaj prinaša trener z odlično oblikovano medijsko podobo (in podporo), mladostno energijo, voljo, znanjem?

Rožmanova igralna vizija je visok ritem s čim hitrejšimi prehodi v napad. Hitrost je glavno vodilo, zaradi česar nekdanjega trenerja Domžal in Rijeke prav gotovo čaka zahtevna naloga. Mariborsko moštvo ima tudi notranjo hierarhijo, v kateri vladajo senatorji s počasnimi nogami, a veliko izkušnjami, znanja in lovorikami, med katerima sta Marcos Tavares in Rok Kronaveter že dobila zagotovila o podaljšanju pogodbe še za leto dni. Vzponu sledil padec V slovesu trenerja s sodobnimi pogledi in prijemi, ki med največje uspehe z dvignjeno glavo lahko postavi predvsem uvrstitev Rijeke v evropsko ligo, osvojil pa je tudi pokalni lovoriki z Domžalami in Rijeko, je tudi manj opazna in izpostavljena opomba. Rožman se je s Celjem, Domžalami in Rijeko bliskovito povzpel, a tudi vselej padel. Zapustil jih je, ko so bili v hudih težavah: Celjani in Domžalčani so bili zadnji v 1. SNL (obakrat je odšel septembra), Rečani pa so letos zašli v hudo krizo in zdrsnili na 5. mesto po treh zmagah in neodločenih izidih ter petih porazih.

Pri vseh odhodih je bil Rožman hitrejši od klubov: razšel se je na lastno željo in se spretno izognil odstavitvi. Rožmana pri Mariboru čaka še nekaj, s čimer se mu doslej ni bilo treba obremenjevati: štejejo le lovorike. Gorazd Nejedly

