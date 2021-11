Sijajni Quartararo

Fabio Quartararo je bil že na začetku dirkaške kariere priljubljeno ime v svetu grand prix. V razred moto3 je stopil leta 2015, ko je bil star komaj 15 let, saj je bilo tisto leto razveljavljeno pravilo, ki je fantom do 16. leta prepovedovalo udejstvovanje na svetovnem prvenstvu moto3. Kot so mnogi napovedovali, je navduševal od začetka in že na svoji drugi dirki, na Circuit of The Americas, stal na stopničkah. Ta podvig je ponovil v Assenu, potem ko si je v Jerezu in Le Mansu prislužil pole pozicijo. Leta 2016 je z ekipo Leopard Racing v razredu moto3 zasedel trinajsto mesto in to uvrstitev p...