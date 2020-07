Sežanci ne koljejo, le mehki niso

Je ogrožen 29 let star strelski rekord prezgodaj umrlega (2015) Zorana Ubavića? FOTO: Arsen Perić

Olimpija 31 19 5 7 64:38 62



Celje 31 16 10 5 62:30 58



Maribor 31 17 7 7 55:31 58



Aluminij 31 15 6 10 52:36 51



Mura 31 12 11 8 48:39 47



Bravo 31 11 8 12 42:46 41



Domžale 31 10 6 15 42:54 36



Tabor 31 9 7 15 35:46 34



Triglav 31 9 4 18 39:75 31



Rudar 31 0 10 21 27:71 10

Vukušić v lovu za Ubavićevim rekordom

Safet Hadžić si lahko vendarle natoči šampanjec. Ali bolje: vrček piva. Pred sezono je bivši Olimpijin trener s predstavniki sedme sile za zaboj piva stavil, da bo Ante Vukušić zabil več kot 15 golov. Ni se zmotil. Napadalec Olimpije, ki ga je izbral in vrnil med žive prav Hadžić, je že pri 22 golih. Pred njim je nov velik izziv. Pet tekem pred koncem za najboljšim strelskim dosežkom pokojnega Zorana Ubavića iz prve samostojne sezone 1991/92 zaostaja še za sedem golov. A Ubavić jih je zabijal v 21-članski prvi ligi. Takrat je igral 34 tekem. Drugi na lestvici najboljših je Olimpijin bombarder Ermin Šiljak z 28 goli v sezoni 1995/96. Tretji je Mariborčan Igor Poznič s 27 goli prav tako iz prve sezone. Zadnji, ki je do strelske lovorike prišel z več kot 20 goli, je Dare Vršić iz sezone 2011/12. Prav tako je bil takrat Olimpijin igralec.

V dveh tednih je treba spraviti pod streho še pet krogov, s prvim, 32. krogom, bodo v 1. SNL opravili šele jutri v Sežani in Stožicah. Danes bosta dve tekmi, prva v Kidričevem, druga v Murski Soboti. Celje in Domžale sta se merila včeraj.Kidričevo: Aluminij – Bravo (sreda,, 18.00): Kidričani želijo čim bolj spodobno zaključiti sezono, po kateri bodo potegnili črto in se soočili s tem, da so zamudili izjemno priložnost. Evropa se jim je izmuznila zaradi lastnih napak, zdaj igrajo le še za prestiž. Bravo je izgubil prvo tekmo spomladi, a pred trenerjemin igralci je nov izziv: kako ohraniti visok motivacijski naboj, potem ko ne morejo ne gor ne dol in se je lov za nizom brez poraza končal? Za Grabića je naloga lažja, zagrozi lahko z zaostritvijo selekcije, toda zagnati nove motive igralcem je težje. Te bolj kot trener ohranja značaj. Izkušnja za Grabića je zelo zanimiva, premehki borci se bodo odpisali kar sami.Murska Sobota: Mura – Triglav (, 20.15):Enkrat vijoličen, vedno vijoličen. Kar težko se je izogniti oceni, da jev Ljudskem vrtu potegnil zavoro, potem ko so črno-beli brez težav izenačili in zastreljali še eno, dve veliki priložnosti, in Mariborčanom ponudil priložnost za juriš na glavo, ki je prinesel zmago. Toda, pozor: Šimundža je po petih tekmah aktiviral. Napadalec je (pre)lahkotno izgubil žogo na sredini igrišča, v nadaljevanju je sledila akcija za gol. Filipović je bil osmoljenec tudi v prvem letošnjem dvoboju v Murski Soboti, ko je zastreljal zicer za izenačenje. Mura ima res pokalno lovoriko, toda premalo prvenstvenih točk. Zanimivo bo videti naboj Sobočanov, ko bo v Fazaneriji naslednji četrtek gostovala Olimpija.Sežana: CB24 Tabor – Maribor (četrtek,, 18.00):»Mar koga koljemo?« se je slikovito vprašal športni direktor Taborazaradi sodniškega kartoniranja Sežancev. Res jim sodniki kartone delijo kot bombončke, ampak zaradi drugačnega razloga, kot meni Škerjanc. Sežanci pod taktirkoigrajo drugačen nogomet, bolj evropskega kot vsi drugi v ligi. Bolj moškega in bojevniškega, bolj italijanskega, tega pa sodniki praviloma ne razumejo. Škoda, raznolikost v igralnih slogih je lahko le kakovost več za slovenski klubski nogomet, enako bi veljalo za sodnike. Ko bodo razumeli, kaj prinaša raznolikost, bodo boljši. Rezultati Tabora ali še bolj njegove tekme napovedujejo še eno mariborsko hojo po robu. Pa čeprav Sežanci spet ne bodo mogli sestaviti najboljše enajsterice.Ljubljana: Olimpija – Rudar (, 20.30):Rudar je eden od krivcev, da Olimpija ne bo osvojila dvojne krone. Če bi se ji po kakšnem čudežu izmuznila še ta za državnega prvaka, bi bili prav Velenjčani med tistimi, ki so ji vzeli pomembne točke. Dve prav konec februarja. Preigravanje v slogu če bi je daleč od realnosti. Spet razigrani zeleno-beli stroj se je sposoben približati sedmici iz Kranja ali jo celo preseči. Ne bo pa se trudil za strelski rekord, ker ga zanimajo le tri točke.