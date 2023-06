Seviljski brivci so obrili tudi Mourinha

Nogometaši Seville pred nedeljskim zadnjim krogom španskega prvenstva zasedajo šele 11. mesto na lestvici, toda v evropski ligi so bili letos preprosto neuničljivi. V sredinem dramatičnem finalu so ugnali Romo po streljanju enajstmetrovk in še enkrat prejeli iz rok predsednika Uefe Aleksandra Čeferina lovoriko za zmago v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Od leta 2006 so sedmič igrali v finalu in prav vsakič prekosili tekmeca.

Sezona se je za Sevillo začela pod pričakovanji. V uvodnih 14 krogih španskega prvenstva je iztržila le dve zmagi in pet remijev ob sedmih porazih, v ligi prvakov je končala pot v skupini G za Manchester Cityjem in Borussio iz Dortmunda ter pred Københavnom, trenerji pa so si podajali kljuko stadiona Ramona Sancheza Pizjuana kot po tekočem traku. Julen Lopetegui se je moral posloviti že 5. oktobra, Jorge Sampaoli 21. marca kmalu po polomu proti madridskemu Atleticu (1:6), ruševin se je uspešno lotil šele Jose Luis Mendilibar.

Bask, ki je pred tem nazadnje vodil Osasuno, Levante, Eibar in Alaves je dobesedno preporodil moštvo in ga popeljal na prestol evropske lige. Po zmagah v izločilnih dvobojih s PSV Eindhovnom, Fenerbahčejem, Manchester Unitedom in Juventusom je prekosilo še Romo s slovitim Josejem Mourinhom na klopi. Tako si je prislužilo še eno vstopnico za ligo prvakov, Mendilibar pa podaljšanje mandata.

Joseja Luisa Mendilibarja so njegovi igralci visoko vrgli v zrak. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Poraz v finalu je tako boleč kot slovo od zaročenke, pravijo v Sevilli in se še enkrat ognili grenkim trenutkom. V 35. minuti je Paolo Dybala resda popeljal Rimljane v vodstvo, 20 minut pozneje je Gianluca Mancini dosegel avtogol za izenačenje, pri streljanju enajstmetrovk pa so bili zmagovalci uspešnejši s 4:1. Tekmečevo mrežo so zatresli Argentinci Lucas Ocampo, Erik Lamela in Gonzalo Montiel ter Hrvat Ivan Rakitić, maroškega vratarja Bona pa je premagal le Bryan Cristante.

Junak manj slavni Jose

»Najzaslužnejši za naš uspeh je vendarle trener Mendilibar. Ko smo bili na tleh, je znal potegniti iz nas vse najboljše, in ko pogledamo na seznam moštev, ki smo jih premagali na poti do lovorike, smo lahko zelo ponosni. Jose si zasluži, da bi še dolgo ostal z nami. Njegovemu prihodu je sledil neverjeten vzpon,« je poudaril kapetan seviljskega moštva Jesus Navas. Strateg velikega uspeha pa je ostal miren in skromen.

»Nekaj časa bom še potreboval, da bom uvidel, kaj nam je uspelo. V finalu smo začeli slabo, nismo iskali praznega prostora. V drugem polčasu smo že bili veliko boljši, v podaljšku pa niti ni bilo veliko prave igre. Za enajstmetrovke je bilo že prej jasno, kdo jih bo streljal. V zadnjem hipu smo le malenkostno spremenili vrstni red,« je pojasnil Mendilibar in zagotovil, da še ni razmišljal o podaljšanju pogodbe. »To niti ni tako pomembno, ključno je, da smo dobro opravili svoje delo. Klubu sem hvaležen za priložnost, če se bomo še enkrat sporazumeli, bo lahko vse skupaj še lepše.«

Jose Mourinho ima precej bogatejši trenerski življenjepis, znan pa je tudi, da težko prenaša poraze. Po dvoboju v Budimpešti je vrgel med Romine navijače srebrno kolajno, saj pravi, da bi ga spominjala na razočaranje, zato doma hrani le zlate. Nato je na parkirišču pod tribunami dolgo čakal na sodnike in kričal nanje: »... UEFA, ... sramota, ... farsa.« Namesto tropičij si lahko seveda zamislite sočne psovke, ki jih je uporabil. Zmagovalcem je vendarle namenil nekaj pohvalnih besed: »Sevilla ima kader, kakšnega mi nimamo, in izkušene može. Še vedno pa menim, da je rezultat krivičen, sodnik Anthony Taylor se je vedel, kot da je Španec.«