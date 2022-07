Drugo sezono kot polnopravni član prve ekipe Salzburga je Benjamin Šeško začel v velikem slogu. Kljub nekaj težavam v prvem polčasu so rdeči biki po zaslugi njegovega zadetka v 37. minuti odklenili gostujočo obrambo in na koncu prepričljivo dobili derbi uvodnega kroga z dunajsko Austrio (3:0). Kdo lahko ustavi Salzburžane?

To je vprašanje, ki si ga že skoraj desetletje zastavljajo najmočnejši avstrijski klubi, naveličani absolutne prevlade ekipe, ki jo resda podpirajo milijoni soustanovitelja podjetja Red Bull Dietricha Mateschitza, a v ozadju uspehov je tudi odlično organiziran klubski ustroj, ki kot po tekočem traku v svet pošilja izbrušene diamante. Minula sezona na Solnograškem je bila zadnja za Karima Adeyemija in Brendena Aaronsona, 20-letni nemški reprezentant je za 30 milijonov evrov okrepil dortmundsko Borussio, leto starejši Američan je rdečim bikom prinesel še slabe tri milijone višji znesek ob odhodu k Leedsu, kjer ga pričakuje stari znanec Red Bullove »tovarne«, trener Jesse Marsch.

Toda že na prvi uradni tekmi nove sezone je napad z Benjaminom Šeškom, Noahom Okaforjem in novincem Fernandom pokazal, da lahko navijači upravičeno sanjajo o vsaj ponovitvi podvigov iz minule sezone, ki so poleg vseh domačih naslovov vključevali tudi zgodovinski preboj v osmino finala lige prvakov.

Lovi prvi gol v LP

»Zame osebno in seveda tudi za ekipo odličen začetek sezone. Zelo sem zadovoljen,« je po domači zmagi nad dunajsko Austrio, zadnjim moštvom, ki je pred začetkom devetletne vladavine Salzburga osvojilo državni naslov, povedal Šeško.

Z zadetkom in asistenco so se izkazali vsi člani trizobega napada. V novo sezono se je slovenski reprezentant podal v izvrstni formi in se lahko pohvali s povprečjem skoraj gola na tekmo, če štejemo še pripravljalne obračune. Minulo sezono mu je v najbolj nepravem trenutku pokvarila poškodba, zaradi katere je odigral le 30 minut povratnega dvoboja osmine finala LP z Bayernom, v najelitnejšem evropskem tekmovanju bo letos lovil svoj prvi gol.