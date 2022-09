Šeško je genij, a brez evforije, prosim

Slovenska nogometna reprezentanca je preživela gostovanje na Švedskem v ligi narodov in bo tudi v naslednji izvedbi uvrščena v kakovostno skupino B. Zadnji paket tekem s skandinavskima poražencema je tudi vrnil optimizem v slovenski nogomet. Kako in kaj so videli na tekmah proti Norveški in Švedski, so v anketi razkrili strokovnjaki.

Zdenko Verdenik, nekdanji selektor: »Zelo opazna je bila visoka motiviranost igralcev, všečna je bila tudi taktika branjenja, v kateri je bila vidna želja, da se zabije gol več. Če bi bilo manj nihanja v kakovosti igre, bi bila podoba še boljša. A ta je povezana z motivacijo. Če se bo motiv stabiliziral in če bi v konceptu igre še naprej razvijali napadalne želje, je zmeraj dovolj prostora za ustvarjanje priložnosti. Imamo Benjamina Šeška, ki lahko uide in je individualno tako močan, da se zmeraj lahko nekaj zgodi.«

Srbija v Oslu do prvega mesta Izidi 6. kroga skupine B4 – Švedska: Slovenija 1:1 (Emil Forsberg 42.; Benjamin Šeško 28.), Norveška: Srbija 0:2 (Dušan Vlahović 42., Aleksander Mitrović 54.); končni vrstni red: Srbija 13, Norveška 10, Slovenija 6, Švedska 4.

Željko Milinović, nekdanji reprezentant: »Videlo se je nekaj drugačnega, igralci so bili borbeni in predvsem samozavestni. Bistveno več verjamejo v sebe. Toda nisem evforičen, prezgodaj je še, cilj so kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Doslej so igrali brez bremena zmage, ničesar niso mogli izgubiti. Proti Švedom je bila kakovost tudi to, da so zdržali pritisk, ampak prišlo bo obdobje, ko bo treba zmagovati in premagovati tekmece. Benjamin Šeško je talent. Nisem privrženec takojšnjega povzdigovanja, a ima odlične telesne sposobnosti in ustrezno vzgojo.«

Dejan Đuranović, trener: »Sem pozitiven. Začetek lige narodov je bil povprečen, konec evforičen. V konkurenci takšnih reprezentanc so fantje pokazali, da so na visoki ravni. Končna uvrstitev je odlična in je uspeh. Predvsem je velik dodaten motiv za kvalifikacije za evropsko prvenstvo. V igri je prišlo do ideala med prejemanjem golov in doseganjem. Vratarje smo imeli, zdaj imamo Benjamina Šeška, ki je kakovosten. Na tako ključnih igralnih položajih ima Slovenija svetovna asa. To je moštvo z velikim potencialom, res pa je, da na izid vplivajo še drugi dejavniki.«

Sašo Udovič, nekdanji reprezentant: »Luč na koncu predora. Imamo nekaj fantov na visoki ravni, ampak smo še daleč od evforije. Bile so dobre in slabe stvari, obe tekmi bi se lahko razpletali v drugo smer, a ta reprezentanca ima kapital za naprej. Sicer je bilo videti, da je pri branjenju in posesti žoge še veliko rezerv. Ko imajo posest, si še ne upajo, ne znajo ali niso vajeni igre s posestjo. Zato je težko držati pritisk 20, 30 minut. A v tej tekmi so bili tudi izredno nevarni. Realno, brez Benjamina Šeška, ki s svojo fiziko prihaja do priložnosti, najbrž ne bi bili tako dobre volje.«