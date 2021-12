Senzacija iz Uzbekistana

V Varšavi se bo danes končalo svetovno prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu, ki traja od nedelje. Največ pozornosti je razumljivo požel svetovni prvak Magnus Carlsen, ki je po nedavni uspešni ubranitvi naslova v standardnem šahu lovil svojo tretjo trojno lovoriko. Leti 2014 in 2019 je namreč sklenil kot svetovni prvak tako v standardnem kot tudi v pospešenem in hitropoteznem tempu.

Konkurenca, ki mu je stala na poti, je bila izjemno močna, saj sta manjkala le dva iz prve deseterice svetovne lestvice. Carlsen je v uvodu pospešenega dela prvenstva deloval zelo prepričljivo in je bil pred zadnjimi štirimi krogi sam v vodstvu s pol točke naskoka pred zasledovalci. Med drugim je ugnal tudi mladega zvezdnika Alirezo Firouzjo, trenutno št. 2 na svetu, in domačina Jana-Krzysztofa Dudo, ta ga je letos presenetljivo izločil v polfinalu svetovnega pokala. A ga je nato izjemno drago stal trenutek nepazljivosti proti 17-letnemu Uzbekistancu Nodirbeku Abdusattorovu v uvodnem krogu zadnjega dne.

Beli na potezi Abdusattorov – Nepomnjašči, Varšava 2021. Kako je beli učinkovito zaključil partijo in si zagotovil naslov svetovnega prvaka? REŠITEV: 1.d8D Txd8 2.Te5+ Kh4 3.g3+ in ker izgubi celo trdnjavo, je črni na tem mestu priznal poraz.

Svetovni prvak je v enaki končnici želel preveč in mladeniču dovolil, da je prišel do senzacionalne zmage. Pol točke zaostanka za vodilnimi je sicer Carlsen do konca izničil, a se je po odigranih 13 krogih znašel na delitvi prvega mesta z Abdusattorovom ter zadnjima dvema izzivalcema v dvobojih, Janom Nepomnjaščijem in Fabianom Caruano.

Nesmiselna pravila

Neusmiljena in po mnenju mnogih precej nesmiselna pravila v primeru delitve prvega mesta so določala, da o lovoriki v podaljšani igri odločata le igralca z najboljšima dvema dodatnima kriterijema. To sta bila v tem primeru Abdusattorov in Nepomnjašči, medtem ko sta se morala Carlsen in Caruana zadovoljiti s tretjim oziroma četrtim mestom. V hitropoteznih podaljških je nato mladenič z 1,5:0,5 ugnal še Carlsenovega letošnjega izzivalca in kronal sanjski nastop z naslovom svetovnega prvaka.

Diagram (28.12.)

Senzacionalni podvig mu je uspel kot najmlajšemu v zgodovini, s čimer je le potrdil ogromen potencial, ki ga je nakazal že z osvojitvijo naslova velemojstra pri komaj 13 letih. Med članicami podobne drame ni bilo, saj si je zmago že krog pred koncem zagotovila Rusinja Aleksandra Kostenjuk. Drugo mesto je nekoliko presenetljivo osvojila 17-letna Kazahstanka Bibisara Asaubajeva, ki se je vrinila še pred dve Rusinji, Valentino Gunino in Katerino Lagno. Edina slovenska predstavnica, letošnja državna prvakinja v pospešenem šahu Špela Kolarič, je končala na 81. mestu.