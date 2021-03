Selektor se ni pozabil zahvaliti dediju Ljubu

Odkar je Robert Hrgota po incidentu na relaciji Timi Zajc–Gorazd Bertoncelj med decembrskim svetovnim prvenstvom v smučarskih poletih v Planici čez noč prijel za krmilo slovenske reprezentance, ni skrival visokih ciljev. In to kljub temu, da se je po krajši vajeniški dobi v vlogi pomočnika glavnega trenerja prvič znašel na tako pomembnem položaju v naših skokih in da je bila naša udarna ekipa ob njegovem prevzemu precej razglašena.



Najmlajši selektor med svetovno elito se ni ustrašil prihajajočih izzivov in visokih pričakovanj, ki jih je s pomočjo svojih sodelavcev in izbrancev z letos izjemnim Anžetom Laniškom na čelu večinoma tudi uresničil. Toda 32-letni Velenjčan kljub vsemu ni povsem zadovoljen z doseženim, čeprav so se z njegovim prihodom na čelo izbrane vrste rezultati slovenskih orlov vidno izboljšali.



»Nismo osvojili vsega, kar smo si želeli. Med drugim nam manjka zmaga, planiška pa bi bila seveda še posebno dobrodošla,« se je Hrgota dotaknil ene od neuresničenih želja pred današnjimi kvalifikacijami (z začetkom ob 16. uri), v katerih se bo predstavilo kar trinajst slovenskih skakalcev.

Justin bo skočil v športni pokoj

Ob članih izbrane vrste A (Tilnu Bartolu, Žigi Jelarju, Anžetu Lanišku, Timiju Zajcu ter Domnu in Petru Prevcu) in reprezentantih B (Lovru Kosu, Boru Pavlovčiču, Cenetu Prevcu, Anžetu Semeniču in Roku Justinu, ki bo v soboto skočil v športni pokoj) sta bila za nastop predvidena tudi mladinca Tjaš Grilc in Jernej Presečnik. Ker pa je bil slednji pozitiven na včerajšnjem testiranju za covid-19 in v rizičnem stiku z Grilcem, sta oba ostala brez tako želenega ognjenega krsta na letalnici bratov Gorišek.



»Ekipe niti ni bilo težko izbrati. Fantje, ki so na startnem seznamu, so najboljši, ki jih ta čas imamo,« je poudaril glavni trener in pristavil, da so se tudi v zaključnih pripravah za veliki finale svetovnega pokala 2020/21 prilagajali, kakor so se zaradi takšnih in drugačnih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa pravzaprav vso (predolimpijsko) sezono. Formo so pilili na Bloudkovi velikanki, na kateri je bilo sicer v minulih dneh veliko prometa, saj so se na njej pripravljali tudi številni tuji skakalci.



»Čeprav so imeli nekateri naši reprezentanti nihanja, kar velja predvsem za določene udeležence nordijskega SP v Oberstdorfu, menim, da smo kljub vsemu dobro stopnjevali pripravljenost. Večina je v vrhunski formi in lahko meri na najvišje uvrstitve, pri tistih, ki niso optimalno pripravljeni, pa lahko marsikaj naredi tudi planiško vzdušje,« je ocenil Hrgota, ki si ob treh posamičnih tekmah – v četrtek (15.00), petek (15.00) in nedeljo (10.00) – veliko obeta tudi od sobotne ekipne preizkušnje (10.00).



»Moštveno smo ostali kar precej dolžni,« se je mladi slovenski selektor, ki se ni pozabil zahvaliti dediju Ljubu (predsedniku zbora in odbora za skoke Jasniču) za nemoteno delo, ozrl na pet ekipnih preizkušenj v iztekajoči se zimi, na katerih so bili naši orli vselej prekratki za stopničke.

