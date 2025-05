Selektor Matjaž Kek že maja razmišlja o jeseni

Reprezentančne akcije ob koncu sezone so za nogometaše dodaten izziv pred poletnim odmorom, na izbiro selektorja vplivata tudi telesna in psihična priprava igralcev. Tokrat motiv ne bo vprašljiv, prijateljski tekmi z Luksemburgom v gosteh in BiH v Celju sta zadnji priložnosti za dokazovanje, preden se bo septembra zares začel kvalifikacijski cikel za preboj na svetovno prvenstvo 2026. Matjaž Kek je novo priložnost ponudil Andresu Vombergarju, v napadu pa ne bo standardnih članov zasedbe Andraža Šporarja in Žana Vipotnika.

Andres Vombergar si je z dobrimi igrami v Argentini spet prislužil vpoklic v slovensko reprezentanco. FOTO: Roman ŠŠipić

Slovenski selektor pretiranim rotacijam v moštvu ni naklonjen, a tokrat si želi razširiti obzorja. Deloma je izbiro igralcev narekovalo bližajoče se evropsko prvenstvo do 21 let, zato v članski reprezentanci ne bo Svita Sešlarja, Adriana Zeljkovića in morda še koga, deloma so kader zdesetkale poškodbe in različni urniki posameznikov v klubskih sredinah. »Na seznamu so igralci, ki v tem trenutku spadajo v kader reprezentance. Te priprave nam dajejo možnost, da poskusimo kaj novega, tudi zato, ker imajo standardni igralci nekaj težav. Takšen je Šporar, ki za Alanyaspor sicer igra, a bo takoj po sezoni skušal odpraviti težave s cisto v kolenu, zato ga po dogovoru tokrat ni zraven,« je pojasnil Kek.

V napadu ne bo računal niti na Vipotnika, ki je sezono v drugi angleški ligi zaključil že pred mesecem dni in po selektorjevi oceni telesno ne bo dovolj nared, da bi reprezentanci prišel prav. Proti Slovaški je Kek mladega napadalca preizkušal tudi na krilu, eksperiment je imel, kot kaže, kratek rok trajanja. »Zato pa je ob Blažu Kramerju zraven znova tudi Vombergar, njegova forma v Argentini narekuje njegov vpoklic,« je potrdil selektor in se ozrl še k nekaterim vprašljivim članom izbrane vrste: »Bomo videli, kaj bo s Stojanovićem, govoril sem z Bijolom, ki naj bi bil nared, tudi Mlakar je le 'na čakanju', ker v zadnjem obdobju ni igral. Ta termin mi omogoča, da poskusim kaj novega in da mi igralci pokažejo, da lahko nanje računam tudi jeseni.«

Seznam za tekmi z Luksemburgom in BiH Vratarji: Jan Oblak, Matevž Vidovšek, Igor Vekić; branilci: Petar Stojanović, Jaka Bijol, Žan Karničnik, Erik Janža, David Brekalo, Vanja Drkušić, David Zec, Sven Šoštarič Karič; vezisti: Adam Gnezda Čerin, Sandi Lovrić, Jon Gorenc Stanković, Timi Max Elšnik, Tomi Horvat, Dejan Petrović, Tamar Svetlin, David Tijanić; napadalci: Benjamin Šeško, Blaž Kramer, Andres Vombergar, Aljoša Matko

Prihodnost slovenske reprezentance je v igri z Benjaminom Šeškom kot edinim osrednjim napadalcem, ki ima več pomoči na krilih in v zvezni vrsti. Na seznam se vrača David Tijanić, ki je selektorja prepričal z igrami v turškem Goztepeju, v obrambi bo namesto Jureta Balkovca tokrat priložnost dobil Sven Šoštarič Karić, ki »ima prav tako levo nogo in lahko igra na mestu osrednjega branilca«, je odločitev pojasnil selektor.

Luksemburg presenetil Švede

Rezultat na prijateljskih tekmah ni v ospredju, a nikakor ne bo nepomemben. »Luksemburg je reprezentanca, ki ne dobi dovolj spoštovanja, nazadnje so premagali Švede, ki bodo naši tekmeci v kvalifikacijah za SP. Nato bo sledil še vroč dvoboj z Bosno, to bosta prava preizkusa, da dobimo odgovor, v kakšnem stanju smo pred kvalifikacijami,« Mariborčan opozoril svoje varovance, da bo treba izziva vzeti skrajno resno. Na razprodanem stadionu v Celju se obeta bučna podpora s tribun, Kek bi si želel tudi tekem v Ljudskem vrtu, če bi vodilni našli skupni jezik z vijoličnimi. Jeseni bo reprezentanca znova doma v Stožicah, čeprav ostaja odprto vprašanje prenove travnate površine – če bo do nje sploh prišlo.

Slovenska reprezentanca se bo v junijski tekmi podala brez okrepljenega strokovnega štaba, selektor je potrdil, da je za tekmi s Slovaško strokovni del moštva brezhibno opravil svojo nalogo, zato ni nujno, da bo Boštjan Cesar sploh dobil naslednika. Reprezentanca se za zadnjo akcijo pred poletjem pripravlja s popotnico dobre klubske sezone, ki je »Slovenijo znova postavila na nogometni zemljevid«, a tudi z nekaterimi nerešenimi vprašanji glede klubske prihodnosti glavnih akterjev. Prihodnji tedni bodo pokazali, od kod bodo nosilci igre jeseni potovali na Gorenjsko, a težave in vprašanja klubskih slačilnic morajo ostati pred vrati Brda. Šteje le dres z reprezentančnim grbom.