Selektor Mancini stavi na družinske vezi azzurrov

Tudi Insigne in Chiesa Morebitni začetni enajsterici, Italija (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella (Pellegrini), Jorginho, Verratti; Chiesa, Raspadori (Immobile), Insigne; Španija (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, P. Torres, Reguilon; Koke, Busquets, Fornals; F. Torres, Oyarzabal, Sarabia.

Prvi zaključni turnir Uefine lige narodov, ki je leta 2019 pripadel Portugalski, je razkril razsežnost novega tekmovanja. Letošnji vrhunec lige narodov naj bi bil še boljši in bolj spektakularen, saj so se v Torinu in Milanu zbrale resnično vrhunske reprezentance, ki se bodo od danes do nedelje borile za 7,5 kg težko in 71 cm visoko srebrnino. Pred dvema letoma so se zbrale na Portugalskem gostiteljica, Nizozemska, Švica in Anglija, zgodovinski prvi naslov je romal v roke evropskih prvakov – Portugalcev.Italija želi dve leti pozneje enak scenarij – da bi si evropski prvak zagotovil zmago v ligi narodov na domačih tleh. Italijani bi morali za uresničitev tega načrta drevi (20.45) premagati Španijo, v nedeljo zvečer (20.45) še boljšega iz jutrišnjega dvoboja med Belgijo in Francijo (20.45). Navijači lahko pričakujejo najmanj tri spektakularne tekme med najboljšimi na svetu. Ali drugače: četudi nekaterih igralcev v Italijo ne bo zavoljo poškodb, bodo v Lombardiji in Piemontu dejavne reprezentance s skupno tržno vrednostjo treh milijard evrov! Italija (720 mio €), Španija (665), Belgija (660) in Francija (925). Drevišnji sredozemski derbi med Italijo in Španijo bi bil lahko najbolj intriganten.​Ne pozabimo, da so bili Španci najbližje italijanskemu skalpu na euru 2020, ki je sredi julija v Londonu pripadel prav azzurrom. Polfinalna tekma na Wembleyju je bila paša za oči, navzoči smo uživali v španski posesti žoge in njihovi kombinatoriki ter v kliničnem italijanskem pristopu, ki je bil nagrajen po izvajanju enajstmetrovk. »Najmočneje sporočilo eura 2020 prinaša naš družinski pristop. Italijo je krasil neverjeten moštveni duh, naše vezi smo utrdili tako močno, da nas je to pripeljalo do lovorike. Skupaj smo garali 50 dni, to ni preprosto. V zadnjih nekaj letih smo se povzpeli na vrh Evrope tako rekoč z dna,« je ocenil trenutni položaj italijanske reprezentance selektorTedanjega 6. julija zvečer so mnogi trdili, da bi si finale zaslužila Španija, toda domnevno premoč je treba potrditi na igrišču, ne v statistični analizi. Tega se zaveda tudi španski selektor, ki je napovedal, da ne bo odstopil od svojega sloga, ki se ga drži še iz časov, ko je vodil Barcelonino ekipo B.»Prepričan sem, da ti večja posest žoge omogoča ustvarjanje priložnosti, bolje lahko napadeš nasprotno polovico igrišča, to pa ti poveča možnosti za zmago. Seveda se v nogometu včasih stvari odvijejo na nelogičen način, do zmage vodijo tudi druge poti, zato se moramo še izboljšati,« je zatrdil Enrique. Ekipi sta izenačeni, tudi drevi ne moremo izključiti podaljška ali enajstmetrovk.