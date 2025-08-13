KOŠARKA

Selektor iz reprezentance izključil Dragića, žena pravi: to je laž – »Sam je zapustil ta cirkus«

Na družbenih omrežjih je Svetlana Dragić zapisala, da njen mož ni bil izključen, temveč je sam zapustil reprezentanco.
Fotografija: Zoran Dragić. FOTO: Cedevita Olimpija
Zoran Dragić. FOTO: Cedevita Olimpija

13.08.2025 ob 14:47
Košarkarska zveza Slovenije je potrdila, da Zoran Dragić ne bo kandidiral za nastop na bližajočem se evropskem prvenstvu.

Čeprav je selektor Aleksander Sekulić pojasnil, da strokovni štab meni, da Dragić »ekipi ne more pomagati«, je žena izkušenega košarkarja predstavila povsem drugačno plat zgodbe. Na družbenih omrežjih je Svetlana Dragić zapisala, da njen mož ni bil izključen, temveč je sam zapustil reprezentanco: »Tako imenovani trener Zorana ni črtal s seznama. Zoran je sam zapustil ta cirkus, ki traja že nekaj let. S tem je verjetno olajšal delo gospodu, ki ni vedel, kako naj ga izloči iz ekipe.«

Po Nemčiji reprezentanca okrnjena, a vrnil se je Dončić

Sekulić je pred tem dejal tudi, da »nihče ne more igrati na podlagi zaslug iz preteklosti«. Svetlana je ta argument označila za »najbolj smešen doslej« in dodala: »Bolje bi bilo, da se pogleda v ogledalo in to ponovi sam sebi.«

Odhod Zorana Dragića je v slovenski javnosti sprožil burne odzive, saj gre za enega najbolj izkušenih igralcev, znanega po energiji in borbenosti, ki sta bila zaščitni znak ekipe na velikih tekmovanjih v preteklosti.

Evropsko prvenstvo se sicer hitro približuje, slovenska reprezentanca pa bo morala poiskati način, kako nadomestiti odsotnost enega od vodij svoje generacije. V skupinskem delu se bo pomerila s Francijo, Belgijo, Izraelom, Poljsko in Islandijo.

