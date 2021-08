Selektor Hauptman v odstopu

V kolesarskih krogih je že nekaj dni javna skrivnost, da Andrej Hauptman ni več selektor slovenske reprezentance. Uradne potrditve o tem pa še ni. Odgovore smo poiskali pri novem predsedniku Kolesarske zveze Slovenije Pavlu Marđonoviću, ki je dejal, da ta čas res ni jasno, kdo bo vodil izbrano vrsto na bližajočih se evropskem in svetovnem prvenstvu, vendar da je na mizi še vedno tudi možnost nadaljevanja sodelovanja z dosedanjim selektorjem. Številni uspehi Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča, Mateja Mohoriča in drugih slovenskih profesionalcev so v zadnjih mesecih odvračali pozornost od bitke za oblast v krovni kolesarski organizaciji. Konec junija je na mestu predsednika Tomaža Grma, generalnega direktorja Butan Plina, zamenjal Pavel Marđonović, direktor Lafarge Cementa. Šlo je za dolgo, tudi pravno in zakulisno bitko, po volilnem porazu pa se je moral Grm posloviti od KZS po dveh štiriletnih mandatih. Z njim se poslavlja večji del garniture na zvezi, pred meseci je odstopil generalni sekretar Aleš Kalan, v teh dneh je odšel predstavnik za stike z javnostjo Šime Dmitrović in, kot kaže, Hauptman, ki pa o tem ni želel govoriti. Priklicati nekoga, ki bi uradno potrdil novico o odstopu selektorja, ki je prvič reprezentanco vodil na EP leta 2016, uradno pa jo je prevzel februarja 2017, na ponedeljkovem sestanku odbora za cestno kolesarstvo, se je zdelo kot vrtanje za državnimi skrivnostmi, o katerih ni želel nihče spregovoriti v mikrofon. Umazano perilo Tudi od predsednika KZS nismo dobili jasnih odgovorov. »Poskušajo me vplesti v to zgodbo, vendar je Hauptman že za lani po OI napovedal odhod, če bi igre izpeljali po prvotnem načrtu. Tako je dejal tekmovalcem in sodelavcem, to je vedelo tudi bivše vodstvo zveze. O tem je razmišljal, ker ima vse več obveznosti pri ekipi UAE, navedel je tudi nekaj osebnih razlogov, ki jih povsem razumem,« je dejal Marđonović, ki zatrjuje, da zgodba s Hauptmanom še ni zaključena. »Ne vemo še dokončno, kdo bo vodil reprezentanco na EP in SP, odločitev bo padla v roku 14 dni. Dogovarjamo se s celotno ekipo, tudi s Hauptmanom, ki je pomemben del zgodbe o uspehu. Trudili pa se bomo, da ne bo vse odvisno od ene osebe. V Sloveniji imamo še nekaj drugih dobrih kolesarskih strokovnjakov. Vsak se odloči, kot si želi,« je nadaljeval 50-letni predsednik KZS.



Slovenski kolesarji vsekakor potrebujejo čim hitrejšo odločitev, pred njimi sta evropsko prvenstvo, ki ga bo od 8. do 12. septembra gostil Trentino, in svetovno prvenstvo, ki se bo v Flandriji začelo 19. septembra. Možnosti, da bi jih še vodil Hauptman, ki je na OI v Tokiu z Rogličem osvojil zlato v vožnji na čas, s Pogačarjem pa bron v cesti dirki, se ta čas zdijo nične. Njegov molk kaže predvsem na to, da ne želi umazanega kolesarskega perila prati v javnosti. Nejasnosti okoli selektorja – Hauptmanov odstop bo bržčas postal uraden, ko bodo našli njegovega naslednika – manj kot mesec dni pred velikim tekmovanjem nikakor niso dobrodošle, Marđonović pa zagotavlja, da ne bodo vplivale na udeležbo najboljših slovenskih kolesarjev na letošnjih velikih tekmovanjih. »Naši kolesarji iz svetovne serije se bodo udeležili EP in SP, za vse nas bo to velik izziv,« je še povedal novi predsednik KZS.



