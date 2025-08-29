Sekulić po porazu ostro: »S tem delamo veliko krivico slovenskim igralcem«

Slovenska košarkarska reprezentanca bo po bolečem porazu s Poljsko že v soboto ob 17. uri igrala proti Franciji, selektor Aleksander Sekulić pa pred tekmo opozarja na dve ključni stvari: nujnost enotnosti v ekipi in škodljivo negativno energijo, ki se je nabrala okoli reprezentance.

»Vsi delamo napake, to je povsem normalno, težava je, ko se te napake ponavljajo. Po porazu s Poljsko je bistveno, da ekipa ostane homogena in da verjame v to, kar dela,« je dejal Sekulić v Katovicah.

Motijo ga negativni odzivi javnosti

»Me pa osebno zelo moti, da se je okoli te reprezentance ustvarilo negativno vzdušje, ki zagotovo vpliva na igralce. Ne vidim pravega razloga za to negativno energijo. Vsi skupaj bi morali razmišljati bolj pozitivno. S tem delamo veliko krivico slovenskim igralcem,« je bil jasen selektor.

Slovence že jutri čaka močna Francija. »Ima izjemno atletsko postavo, igra zelo agresivno v obrambi, vseskozi na meji prekrška. Brez dvoma je favorit za medaljo,« pravi Sekulić, a dodaja, da bo pomembno, da ostanejo mirni: »Pomembno bo tudi ostati miren in se ne pustiti sprovocirati, kot se nam je zgodilo proti Poljski.«

Selektor je kljub porazu optimističen: »Odigrali smo šele prvo tekmo, resda smo doživeli boleč poraz, a pred nami so vsaj še štiri tekme, na katerih bomo dali svoj maksimum.« V nedeljo ob 14. uri fante čaka še preizkušnja proti Belgiji.