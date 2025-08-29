KOŠARKA

Sekulić po porazu ostro: »S tem delamo veliko krivico slovenskim igralcem«

Slovence že jutri čaka močna Francija.
Fotografija: FOTO: Blaž Samec
Odpri galerijo
FOTO: Blaž Samec

N. P.
29.08.2025 ob 20:04
29.08.2025 ob 20:04
N. P.
29.08.2025 ob 20:04
29.08.2025 ob 20:04

Poslušajte

Čas branja: 1:44 min.

Slovenska košarkarska reprezentanca bo po bolečem porazu s Poljsko že v soboto ob 17. uri igrala proti Franciji, selektor Aleksander Sekulić pa pred tekmo opozarja na dve ključni stvari: nujnost enotnosti v ekipi in škodljivo negativno energijo, ki se je nabrala okoli reprezentance.

»Vsi delamo napake, to je povsem normalno, težava je, ko se te napake ponavljajo. Po porazu s Poljsko je bistveno, da ekipa ostane homogena in da verjame v to, kar dela,« je dejal Sekulić v Katovicah.

image_alt
Vilfan bo še enkrat gledal poraz s Poljsko: Pozoren bom, ali je Sekulič bil na tej tekmi ali ne

Motijo ga negativni odzivi javnosti

»Me pa osebno zelo moti, da se je okoli te reprezentance ustvarilo negativno vzdušje, ki zagotovo vpliva na igralce. Ne vidim pravega razloga za to negativno energijo. Vsi skupaj bi morali razmišljati bolj pozitivno. S tem delamo veliko krivico slovenskim igralcem,« je bil jasen selektor.

Slovence že jutri čaka močna Francija. »Ima izjemno atletsko postavo, igra zelo agresivno v obrambi, vseskozi na meji prekrška. Brez dvoma je favorit za medaljo,« pravi Sekulić, a dodaja, da bo pomembno, da ostanejo mirni: »Pomembno bo tudi ostati miren in se ne pustiti sprovocirati, kot se nam je zgodilo proti Poljski.«

Selektor je kljub porazu optimističen: »Odigrali smo šele prvo tekmo, resda smo doživeli boleč poraz, a pred nami so vsaj še štiri tekme, na katerih bomo dali svoj maksimum.« V nedeljo ob 14. uri fante čaka še preizkušnja proti Belgiji.

image_alt
Luka Dončić in druščina poražena za uvod

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Slovenija Aleksander Sekulić košarka tekma reprezentanca poraz evropsko prvenstvo eurobasket Luka Dončić

Priporočamo

Photo
Pretresljivi prizori na Obali: razmere so apokaliptične (FOTO, VIDEO)
Robert Golob in Tina Gaber z ganljivo objavo: »Ti, jaz. Midva.«
Oglasil se je par, ki se je zastrupil s slovensko marmelado: »Žal nam je človeka, ne želimo ga tožiti.«
Kje bo vreme na zadnji počitniški vikend najbolj prijazno? Tako kaže za Slovenijo in sosednje države

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Photo
Pretresljivi prizori na Obali: razmere so apokaliptične (FOTO, VIDEO)
Robert Golob in Tina Gaber z ganljivo objavo: »Ti, jaz. Midva.«
Oglasil se je par, ki se je zastrupil s slovensko marmelado: »Žal nam je človeka, ne želimo ga tožiti.«
Kje bo vreme na zadnji počitniški vikend najbolj prijazno? Tako kaže za Slovenijo in sosednje države

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.