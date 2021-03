Šejki ne bodo izpustili diamanta

Ne arabskim šejkom, ki financirajo ekipo UAE, ne italijanskim in španskim direktorjem, ki jo vodijo, se leta 2018 ni sanjalo, kakšen kolesarski diamant so dobili v roke, ko je tudi po posredovanju Andreja Hauptmana v njihove vrste prestopil Tadej Pogačar. Ta je pred dvema letoma veljal za nadobudnega mladeniča, zdaj je že med najbolje plačanimi kolesarji na svetu.

Če Pogačarjevi delodajalci po zmagi tedaj 19-letnega Slovenca na največji dirki za mlade kolesarje Tour de l'Avenir niso mogli slutiti, kako meteorski bo njegov vzpon, so nato znali ceniti njegove izjemne uspehe in so nanje odgovarjali s finančnimi spodbudami ter podaljšanji sodelovanja. Ta Pogačarju omogočajo, da se brez skrbi za prihodnost osredotoča zgolj na svoje delo na kolesu, ekipi UAE pa, da v svojih vrstah obdrži kolesarja, ki na cestah prevladuje že zdaj, in čeprav ima za pasom že zmago na Touru, obeta največ tudi za prihodnost. Ne nazadnje šteje šele kolesarsko rosnih 22 let.



»V tej ekipi se počutim kot doma. Vlada posebno ozračje med vodstvom ekipe, kolesarji in spremljevalnim osebjem, to je idealno okolje za doseganje rezultatov. Ekipa UAE verjame v mojo kakovost in mi je vedno izkazovala zaupanje. Tega se zavedam in trdo delam, da bom skupaj z moštvenimi kolegi pokazal, da lahko izpolnimo visoka pričakovanja. Veselim se številnih zmagovitih sezon,« je Pogačar povedal po podaljšanju pogodbe, že tretjem v dobrih dveh sezonah med profesionalci. Začel je pri pogodbi, s katero je na leto zaslužil nekaj 100.000 evrov, prvi podaljšanji do leta 2023 in nato 2024 sta ga umestili med milijonarje, zadnje podaljšanje pa ga je bržčas povzdignilo med najbolje plačane v kolesarskem svetu. Iz srednjega v najvišji razred Ta je sila skrivnosten glede zaslužkov svojih najboljših sinov, neuradno se številke gibljejo okoli petih milijonov evrov letno. Pri ekipi UAE, ki s proračunom okoli 30 milijonov evrov na sezono sodi med najbogatejše, si tak znesek lahko privoščijo. Drugače bi težko obdržali tekmovalca, ki nosi zlata kolesarska jajca. Od profesionalnega debija januarja 2019 je slavil že 19 zmag, lani je postal najmlajši zmagovalec Toura po letu 1904, letos je sezono odprl z za njegove delodajalce izjemno pomembno zmago na domači dirki po Združenih arabskih emiratih. Vse to pa je dosegel z na videz otroško lahkoto, s katero zmagujejo le največji šampioni.



Pred njegovim prihodom je UAE, naslednica italijanske ekipe Lampre, po dosežkih sodila v srednji razred svetovne serije, zdaj je med najtrofejnejšimi in najbolj ambicioznimi zasedbami. »Z velikim veseljem sporočamo, da smo spet podaljšali Tadejevo pogodbo. Pogačar močno verjame v naš projekt, tako kot mi izjemno zaupamo njegovi kakovosti. Z njim smo pogodbo podaljšali že tretjič, to dokazuje, kako smo zavezani kolesarskemu projektu pri ekipi UAE,« je dodal Mauro Gianetti, direktor ekipe UAE. Upati je, da je ta Pogačarja prepričala tudi s seznamom okrepitev, ki jih bo potreboval, da bo imel dovolj močno podporo za vladanje kolesarskemu svetu v naslednjih petih letih.

