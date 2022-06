Sedmi igralec naj nam pomaga priti čim dlje

Kitajski zid v Sloveniji? Seveda obstaja, to sta srednja blokerja slovenske odbojkarske reprezentance Jan Kozamernik in Alen Pajenk. Slednjega, z izbrano vrsto trikrat evropskega podprvaka, s soigralci čaka druga sezona nastopanja v elitni ligi narodov, lani je bila Slovenija odlična četrta, nato domače svetovno prvenstvo v ljubljanskih Stožicah. Beseda v pogovoru je nanesla tudi na klubsko sezono v Grčiji, kjer je Pajenk branil barve pirejskega Olympiakosa, ki ga je v drugem delu sezone trenersko vodil nekdanji slovenski selektor Alberto Giuliani.

Olympiakos je rekorder po grških naslovih prvakov, ima jih kar trideset. A v letošnji sezoni ni bila dodana nova zvezdica. Razlog?

»Na koncu nam je morebiti zmanjkalo nečesa, ne bom rekel moči ali kar koli. Že to, da nismo osvojili nobene lovorike, niti pokalne, je seveda klubski neuspeh. Prisotno je razočaranje, a to je izkupiček prikazane odbojke iz letošnje sezone, in tako pač je.«

Po slovenski reprezentanci ste tudi klubsko v trenerskem pomenu ponovno sodelovali z Albertom Giulianijem, kako je bilo? Da omenimo tudi dejstvo, da za naslednjo sezono v pirejski klub prihaja vaš soigralec iz izbrane vrste Tonček Štern.

»Meni osebno je bilo novo sodelovanje z Giulianijem super, saj sem že bil navajen takšnega strokovnega vodstva. Njegov prihod je deloval le pozitivno, tudi kot ekipa smo se dvignili in začeli igrati bolje. Dobrodošlo je bilo, da je bila takšna zamenjava na mestu trenerja.«

Na seznamu udeležencev SP so še močnejše reprezentance, treba bo pokazati več kot na EP.

Iz grške športne zgodovine poznamo ogorčeno rivalstvo med Olympiakosom in Panathinaikosom. Za slednjega je v lanski sezoni igral še en vaš reprezentančni soigralec, prav tako srednji bloker, Sašo Štalekar. Ste se morebiti na medsebojnih tekmah tudi vidva kaj zbodla?

»Kogar koli poznaš tudi na drugi strani mreže, je to le pozitivna stvar. Bolj se potrudiš, vsaj tako je z moje strani, derbi pač doda ta večji naboj. Vsa izkušnja je bila odlična.«

Reprezentančno vas čakata liga narodov in domače svetovno prvenstvo. To bosta nova velika izziva, če boste odigrali tako, kot znate, vemo, kakšne bodo rezultatske »posledice«. A za kaj takšnega se morata usklajeno sestaviti časovni trenutek in prava igralna pripravljenost.

»Drži, v pravem trenutku bo treba biti v pravi formi. Vemo, da ni slabih reprezentanc, ta liga narodov je resnično zelo dolga, skoraj dva meseca bo treba biti v dobri igralni pripravljenosti. S finalnim turnirjem poleg, nanj si seveda razumljivo želimo priti. Svetovno prvenstvo na domačih tleh pa bo resnično vrhunec te sezone, tudi na njem želimo pokazati to, kar smo denimo že na evropskih. A tu so na seznamu udeležencev še močnejše reprezentance, in resnično bo treba pokazati več.«

Odbojkarski mundial boste igrali pred domačimi pristaši, le kdo se ne bi spomnil nepozabnega vzdušja v Stožicah z evropskega prvenstva leta 2019. Želja vseh, naklonjenih slovenski izbrani vrsti, seveda je, da se za svetovno prvenstvo ponovi stožiški »kotel« kot iz nepozabnega pohoda proti srebrnemu odličju pred dvema letoma.

»Upamo, da nas bodo naši navijači spet prišli vzpodbujat, in to v velikem številu, kajti na omenjenem evropskem prvenstvu so videli, da nam to pomaga. Oni so tisti naš sedmi igralec, resnično si želimo, da jih pride čim več in nam pomaga priti čim dlje.«

V lov po nova rezultatska vrhova pa odhajate z novim selektorjem Markom Lebedewom. Novega glavnega strokovnjaka slovenske reprezentančne ekipe še najbolje pozna vaš soigralec iz državne vrste Dejan Vinčić, saj je Lebedew njegov klubski trener v nemškem Friedrichshafnu. Kakšno mnenje ste si o njem ustvarili po dosedanjem reprezentančnem delu in šestih pripravljalnih tekmah, po dve ste odigrali s Hrvaško, Srbijo in Bolgarijo?

»O njem sem že prej slišal veliko dobrih stvari, že njegovo trenersko delo z izbrano vrsto Avstralije je bil ogromen uspeh. Z njim se lahko nadejamo dobrih rezultatov.«