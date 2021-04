Še zadnja odgovora pred dnevom D

Ob burnem dogajanju na nogometni klubski sceni se je marsikdo spomnil košarkarskega razcepa. Pred okroglimi 20 leti se je končala krstna in hkrati zadnja sezona suprolige pod Fibinim okriljem, v kateri je igrala tudi Krka in izpadla v osmini finala proti Panathinaikosu, lovoriko pa je osvojil Maccabi. Tehtnica se je takrat hitro prevesila na stran Ulebove evrolige in potrdila, da se bodo ne glede na organizacijsko obliko veliki vedno znašli in da se bodo manjši vedno otepali težav. Novomeščani so tako že vrsto sezon redni člani boja za obstanek v ligi ABA, vprašanje pa je, kje bi bila Olimpija, če se ne bi združila s Cedevito.



Le še dve zaostali tekmi sta ostali neodigrani pred zadnjim krogom regionalnega prvenstva. Obe bosta danes, na obeh se bo eno moštvo oklepalo rešilne bilke, drugo pa lovilo pomembni točki pred začetkom končnice, na obeh bosta nastopili slovenski zasedbi.



Cedevita Olimpija (trenutno 17 zmag in 7 porazov) bo ob 20.30 gostovala pri Ciboni in poskušala z zmago dohiteti Mornarja (18:7), zaradi boljšega izkupička v medsebojnih dvobojih pa bi bila celo v prednosti pred dnevom D, ko bo v Stožicah pričakala Mego (14:11), Mornar pa bo gostil Igokeo (19:6). Ob ugodnem razpletu bi Ljubljančani osvojili tretje mesto za Crveno zvezdo (21:3) in Budućnostjo (21:4), po črnem scenariju bi vnovič ostali brez mesta med najboljšo četverico, na katero čakajo že celo desetletje.

Golemac nikakor ni bil zadovoljen

Cedevita Olimpija je decembra gladko odpravila Cibono s 100:75, a trener Jurica Golemac, ki je v sezoni 2003/04 igral za Zagrebčane, v letih 2013–15 pa pri njih deloval kot desna roka glavnega stratega Slavena Rimca, opozarja, da je ranjeni tekmec vedno nevaren. Dvakratni evropski prvak namreč z enako bero kot Krka (8:16) še vedno beži od predzadnjega mesta in kvalifikacij s podprvakom 2. lige ABA.



»Po tekmah s Crveno zvezdo nismo imeli veliko časa za pripravo, toda kakovost je na naši strani. Cibona igra vse bolje. Gre za mlado moštvo s poletnimi košarkarji, a v kadru najdemo tudi izkušene. Skupaj gojijo neobičajno košarko z veliko teka in pogostimi prevzemanji, zato se bomo morali prilagoditi,« meni Golemac, ki po dveh zaporednih porazih s Crveno zvezdo nikakor ni bil zadovoljen. Beograjčani so razgalili številne omejitve njegovega moštva, proti katerim se je najbolj odločno boril Kendrick Perry, takšni napadalni samospevi organizatorja igre pa običajno nimajo srečnega konca. Na dveh tekmah je v seštevku dosegel 48 točk, a hkrati zbral le 3 asistence in izgubil 7 žog, med njegovimi soigralci pa je vladal precejšen nered.



Ob koncu slovenskega sporeda bo Crvena zvezda ob 18.30 gostovala pri Krki in poskušala ohraniti najboljše izhodišče pred začetkom končnice. V Beogradu so bili gostitelji uspešnejši z 88:62, zato jim trener Novomeščanov Dalibor Damjanović prepušča vlogo favoritov: »To bo ena od lažjih tekem, saj mi ne bo treba motivirati igralcev. Borili se bomo in videli, kaj nam bo to prineslo.«

