Še kje drugje bo spisal lepo zgodbo

Začel bo slediti novim sanjam

Vrhunec v karieri je doživel februarja 2013 z imenitno zmago v Klingenthalu.

Le dober mesec pose je odločil svoje skakalne smuči postaviti v kot tudi. Smučarski skakalec s Ponikev na Tolminskem je novico, da končuje športno pot, sporočil prek družabnih omrežij. »Ponosen sem na to, da mi je uspelo na tej poti uresničiti otroške sanje: nastopati za reprezentanco, poleteti prek 200 metrov, nastopiti na olimpijskih igrah, zmagati v svetovnem pokalu ...« je Hvala naštel dosežke, ki mu pomenijo največ. Že kot otrok je Jaka veljal za izjemno obetavnega skakalca, svojo razkošno nadarjenost pa je potrdil s srebrno kolajno na MSP v Erzurumu 2012 in leto pozneje še z naslovom mladinskega svetovnega prvaka v Libercu.V svetovnem pokalu je ognjeni krst prestal z 29. mestom konec januarja '12 v Zakopanah, med elito pa je nanizal devet uvrstitev med najboljšo deseterico. Vrhunec v karieri je doživel februarja 2013 z imenitno zmago v Klingenthalu, na najvišjo stopnico zmagovalnega odra pa je skupaj s kolegi iz reprezentance skočil še na ekipnih preizkušnjah v Zakopanah '13, Willingenu '13 in Klingenthalu '13. V svoji najuspešnejši zimi 2012/13, ki jo je v skupni razvrstitvi za svetovni pokal končal na 16. mestu, je član SSK Ponikve v Planici poletel tudi do osebnega rekorda (213 metrov).Že (olimpijsko) sezono pozneje, v kateri se je uvrstil v slovensko ekipo za OI v Sočiju '14, mu na skakalnicah ni šlo več po načrtih in željah. Čeprav se je na vse pretege trudil, da bi se vrnil v šampionsko formo, mu to ni več uspelo. V zadnjih letih je primorski rekorder večinoma tekmoval v celinskem pokalu, v katerem se je trinajstkrat prebil med najboljšo trojico, nazadnje 17. marca lani z drugim mestom v Zakopanah. Le pet dni pozneje je v Planici še zadnjič poletel med svetovno elito in pristal na 38. mestu.»Napočil je čas, da začnem slediti novim sanjam in da še na katerem drugem področju napišem kakšno lepo zgodbo,« je še zapisal 27-letnik in se za konec zahvalil vsem, ki so bili na tej poti z njim v dobrem in slabem. »Hvala predvsem družini, trenerjem in vsem strokovnim delavcem, sponzorjem, sotekmovalcem in prijateljem!«