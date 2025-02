Še eno poglavje lepe Nikine pravljice

Skakalna pravljica s slovensko junakinjo v osrednji vlogi se nadaljuje. Za Niko Prevc je namreč sanjski tekmovalni konec tedna v Hinzenbachu, tradicionalni postaji smučarskih skakalk v Zgornji Avstriji in tokrat zadnji pred selitvijo na evropski sever, kjer se bo v prihajajočem tednu v Trondheimu na Norveškem začelo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju.

Že pred tem sobotno-nedeljskim preizkusom v deželi naše severne soseščine so pri slovenski nordijski reprezentanci zdaj že novo slovito članico družine Prevc razglasili za udarno kandidatko v boju za stopničke na Norveškem, te pač na velikih tekmovanjih vselej ostajajo cilj našega tabora v smučarskih skokih. Zdaj pa je po razpletu dogajanja v Hinzenbachu to preprosto še bolj očitno.

Sobotni zmagi je tako naša vodilna reprezentantka dodala še nedeljsko, tokrat s skokoma 90 in 87 m in 244 točkami, s katerimi je ugnala vso konkurenco. Najbolj sta se ji približali Nemka Selina Freitag (90.5; 88; 241,5) in Kanadčanka Abigail Strate (86.5; 87.5; 226,6).

Nova zmaga za 19-letno Niko je bila skupno že 18. v karieri in 11. v tej sezoni. Ta zadnji niz kar šestih zaporednih zmag je začela v Lake Placidu z dvema slavjema, nato pa je vse skupaj ponovila ob pravi veselici in podpori prek 15.000 gledalcev na domačih tekmah na Ljubnem ob Savinji. Zdaj je izjemno poglavje pravljice na skakalnici nadaljevala še v Zgornji Avstriji. »Ni kaj, za menoj je še en super vikend z dvema super uvrstitvama! Zdaj pa sem že začela razmišljati o svetovnem prvenstvu, na katerem upam, da se bom lahko sprostila,« je misli – razumljivo – preusmerila k prihajajočemu izzivu največjega tekmovanja za športnike v nordijskih panogah v predolimpijski sezoni. S pogledom iz sedanjega zornega kota bo 19-letna članica kranjskega Triglava tudi v jagodnem izboru slovenskih favoritov za olimpijske igre Milano-Cortina 2026.

V Hinzenbachu so sicer nastopile še štiri naše skakalke. Katra Komar (77.5; 75.5; 182,6) je bila na koncu 20., Tina Erzar (75.5; 74; 174,2) je zasedla 25. mesto, Taja Sitar (76.5; 72; 167,5) 28., prvo točko za svetovni pokal v karieri pa je s 30. mestom ujela Tinkara Komar (73; 72.5; 164,2).

»Še ena super tekma, točke je osvojilo pet naših skakalk. Imamo prvo dvajseterico za Katro Komar, točke še za Tino, Tajo in Tinkaro. Zmagovalka Nika je opravila dva zelo dobra skoka. Vesel sem, da končno v drugem delu skoči zelo dobro in dobiva tiste prave ocene, ki smo si jih želeli že od začetka sezone,« je poudaril trener izbrane vrste Jurij Tepeš.

V skupnem seštevku sezone je Nika le še korak oddaljena od svojega drugega velikega kristalnega globusa. S 1533 točkami ima pet tekem pred koncem svetovnega pokala velikih 455 točk prednosti pred Nemko Katharino Schmid, ki je na tej nedeljski tekmi zasedla 7. mesto. To pomeni, da bi lahko slovenska junakinja smučarskih skakalnic že s 5. mestom na naslednji tekmi svetovnega pokala, ta bo na sporedu sredi marca na Holmenkollnu po koncu SP v Trondheimu, teoretično potrdila skupno zmago.