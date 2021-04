Še en čaroben večer na Anfieldu

Bo Liverpool še enkrat uprizoril epski podvig, o katerem bodo še desetletja prepevali na tribuni Kop slavnega Anfielda, ali se bo Real Madrid še enkrat izkazal za prevelik zalogaj za ekipo Jürgna Kloppa, potem ko jo je tako v finalu lige prvakov leta 2018 kot pred tednom v Madridu premagal s 3:1? Angleški prvak se je že znal dvigniti kot feniks iz pepela, v ligi prvakov sta najbolj sveža spomina na nepozabni istanbulski finale leta 2005, v katerem so rdeči v drugem polčasu nadoknadili zaostanek z 0:3 proti Milanu, in čudežni zasuk v polfinalu izpred dveh sezon, ko je Barcelona zapravila domačo zmago s 3:0 in nogometašem iz mesta Beatlov odprla pot do šestega naslova.



Toda Real je Real, bodo rekli navijači Los Blancos. Vendarle je 13-kratni evropski prvak, ob tem je Liverpool premagal na zadnjih štirih tekmah, nazadnje pa izgubil marca 2009, ko je bilo na Anfieldu 4:0. Gostitelji ne potrebujejo tako visoke zmage, že z 2:0 bi zadostovala. S formo, s katero so osvojili naslov evropskih in angleških prvakov, bi Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold in drugi obrambo Reala, v kateri manjkajo štirje stebri – kapetan Sergio Ramos, Rafael Varane (še vedno je v karanteni zaradi covida-19), Dani Carvajal in nazadnje tudi Lucas Vasquez (utrpel je poškodbo ob zmagi z 2:1 na sobotnem clasicu proti Barceloni) –, razstavili na prafaktorje.

Obe ekipi podobni kliniki

Toda to ni več ekipa, ki je premier league po 30 letih osvojila že sedem tekem pred koncem in zbrala 18 točk več od Manchester Cityja. Zdaj za četo Pepa Guardiole zaostaja za 22 točk in bije težko bitko za nastop v ligi prvakov tudi v prihodnji sezoni. Ena pot med elito vodi tudi prek finala v Istanbulu, vendar je pred Kloppom in njegovimi trnova pot, ki se utegne končati že nocoj.



Nemcu je sezona povzročila še več sivih las zaradi poškodb kot njegovemu francoskemu kolegu Zinedinu Zidanu. Tako rekoč ni bilo igralca prve enajsterice, ki ne bi izpustil vsaj nekaj mesecev. Še najbolj pa je načrte zrušila poškodba poveljnika obrambe Virgila van Dijka. Za njim je šel na hladno še partner Joe Gomez, pa Joel Matip in tudi zasilna rešitev Fabinho ... Zdaj sta aduta v načrtu C ali D Nathaniel Phillips in 21-letni izposojeni branilec Ozan Kabak. V sredini pa se pozna odsotnost kapetana Jordana Hendersona.

Kaj pripravlja Zidane?

Zidane, prvak z Realom v letih 2016, 2017 in 2018, je na prvi tekmi taktično ukanil Kloppa. Toni Kross, Luka Modrić in Casemiro so se na sredini stadiona Alfredo Di Stefano sprehajali kot po madridskem parku Retiro. V Liverpoolu bodo rdeči gotovo pritisnili na vso moč, zelo pa bodo pogrešali morda še najmočnejšega aduta, navijače, ki so jim pogosto dali krila. Tudi predlani proti Barceloni, ko so zmogli tudi brez Mohameda Salaha, strelca gola upanja v španski prestolnici. Takrat je nosil majico z napisom Never give up, ki je postala hit. »Če pogledate tisto tekmo z Barcelono, lahko vidite, da je 80 odstotkov naredilo vzdušje. Zdaj se bomo morali znajti brez tega,« bo znamenito himno You'll never walk alone pred tekmo pogrešal Klopp.



Liverpool je morda utrpel še največ škode zaradi pandemije, pred januarjem na 68 zaporednih tekmah na Anfieldu ni poznal poraza, letos je izgubil šestkrat zapored, preden je v soboto komaj strl odpor Aston Ville. No, urok je premagan ...

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: