Schuster: Anže bi lahko dobil več priložnosti na OI

Slovenski ljubitelji smučarskih skokov že nestrpno pričakujejo današnji začetek 27. svetovnega prvenstva v poletih, na katerem bodo poskušali naši orli potrditi, da so rojeni letalci na smučeh. Katera četverica se bo v Vikersundu podala v kvalifikacije (15.50), bo znano šele po današnjem uradnem treningu (13.15).

Slovenski selektor Robert Hrgota, ki je ob Lovru Kosu, Anžetu Lanišku in Timiju Zajcu na Norveškem zadržal tudi vse tri brate Prevc, Ceneta, Domna in Petra, se bo prejkone spet znašel pred težko odločitvijo. Verjetno še pred težjo kot na nedavnih OI v Pekingu, saj bo moral tokrat med šesterico izbrati štiri tekmovalce. Naši skakalci bodo imeli tako že pred kvalifikacijami pravo tekmo. In to brez poskusne serije! Že prvi poleti na uradnem treningu bodo namreč vplivali na sestavo moštva.

Zaradi tega bo za fante zelo pomembno, da se bodo čim prej prilagodili na vikersundsko pošast. Postopnega privajanja si tokrat ne bodo mogli privoščiti, ampak bodo morali iti takoj na polno. Preskok s skakalnice na Holmenkollnu (HS-134) na največjo letalnico na svetu (s svetovnim rekordom avstrijskega šampiona Stefana Krafta 253,5 m) pa bo velikanski; tako kot nedvomno tudi pritisk, s katerim se bodo morali že danes spopasti naši reprezentanti ...

Peter Prevc čuti pritisk

»Naj se prvenstvo že začne, o tem, ali je bilo nad pričakovanji ali pod njimi, pa bomo govorili po koncu tekmovanja. Želim si predvsem, da bi čez hrbtišče priletel v pravem položaju in da bi me zrak odnesel daleč. To je vse, kar pričakujem od prvih dveh poletov, ki bosta za nas že kakor tekma. Zaradi tega je kar čutiti pritisk, s katerim pa sem na Kitajskem dobro opravil,« je razkril najizkušenejši slovenski skakalec Peter Prevc, ki si sem ter tja še ogleda posnetek svojega izjemnega vikersundskega poleta iz leta 2015, ko ga je odneslo do svetovnega rekorda (250 m). Lastil si ga je 24 ur. »A nimam občutka, da bi bil to jaz,« je še priznal svetovni prvak v poletih iz Kulma 2016.

V zadnjih letih se je nekako uveljavilo nepisano pravilo, da tisti, ki so pred SP v poletih uspešni na skakalnicah, nato blestijo tudi na letalnicah. Potemtakem bi bil lahko eden od slovenskih adutov Lanišek, ki je minulo nedeljo v Oslu zablestel z odličnim 2. mestom, pri čemer ga ni veliko ločilo celo od zmage. Za domačim matadorjem Danielom Andrejem Tandejem je namreč zaostal le za 4,1 točke.

Tako je 25-letni domžalski as le še potrdil primat našega najboljšega skakalca v točkovanju za svetovni pokal, v katerem zaseda 7. mesto. Lanišek je tako poskrbel še za šeste slovenske (posamične) stopničke v tej sezoni, kar pomeni, da jih je dosegel dvakrat več kot vsi drugi naši tekmovalci skupaj.

»Anže je že večkrat dokazal, da na tekmah stopnjuje svoje nastope. Zaradi tega sem se med OI spraševal, zakaj ni dobil več priložnosti. V zadnjih dveh sezonah je Sloveniji prinesel že toliko veselja, iz Kitajske pa se je vrnil brez kolajne, ki bi si jo prav tako zaslužil,« je med nedavno norveško turnejo na Eurosportu razmišljal dolgoletni trener nemške vrste Werner Schuster.