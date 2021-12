Schmitt: Ko je v formi, je pri Timiju vse videti preprosto

Oči ljubiteljev smučarskih skokov, ki jih tudi v Sloveniji ni malo, so že povsem usmerjene proti Oberstdorfu, kjer bodo danes ob 16.30 prižgali zeleno luč kvalifikacijam za jutrišnjo uvodno tekmo jubilejne 70. novoletne turneje.

Glavni trener naše reprezentance Robert Hrgota je na skrajni jug Nemčije odpeljal šest skakalcev, med katerimi strokovnjaki največ možnosti za vidnejšo skupno uvrstitev pripisujejo zlasti Anžetu Lanišku (4.), Cenetu Prevcu (9.) in Timiju Zajcu (13.), ki so v svetovnem pokalu bolj ali manj trdo zasidrani med elitno petnajsterico. Od slovenskih orlov si bodo poskušali v današnjih kvalifikacijah čim lažje tekmece za prvo serijo na izločanje oziroma izpadanje priskakati tudi Peter Prevc (26.), Lovro Kos (29.) in Žiga Jelar, za katerega bo to po nedavno prebolelem koronavirusu prvi nastop med elito v olimpijski zimi 2021/22.

Strokovni komentatorji tujih televizijskih postaj, ki prenašajo skoke, so postali v Engelbergu še posebno pozorni na Timija Zajca, ki se je po sušnih 21 mesecih prav na generalki za nemško-avstrijsko turnejo z odličnim tretjim mestom za glavnima favoritoma, Nemcem Karlom Geigerjem in Japoncem Rjojujem Kobajašijem, spet veselil uvrstitve na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. Avstrijec Werner Schuster, ki je med letoma 2008 in 2019 kot selektor uspešno vodil nemške skakalce, je, denimo, že v Nižnem Tagilu opozarjal na izjemne sposobnosti 21-letnika iz Hramš v občini Žalec.

»Pri Timiju, ki je ta čas eden od največjih talentov v skokih, se vidi, da se spet vzpenja,« je že pred mesecem dni med komentiranjem na Eurosportu opazil 52-letni trener iz Hirschegga na Predarlskem.

Zna zares dobro leteti

O Zajcu le z izbranimi besedami vsakič znova na nemški nacionalni televiziji ZDF govori tudi Schusterjev sloviti rojak Anton Innauer. »Timi je vsekakor med najbolj nadarjenimi skakalci, kar jih v zadnjem obdobju poznamo v svetovnem vrhu. Upajmo le, da se bo po vsem, kar se je zgodilo med lanskim svetovnim prvenstvom v Planici, spet dobro vključil v moštvo in da bo od odgovornih dobil vse, kar potrebuje za nadaljnji razvoj,« se je olimpijski prvak iz Lake Placida 1980 in podprvak iz Innsbrucka 1976 spomnil tudi dogodkov izpred dobrega leta dni, ko je moral mladi član SSK Ljubno BTC čez noč zapustiti prizorišče svetovnega prvenstva v smučarskih poletih, ker je zaradi slabih nastopov celotne ekipe na družabnem omrežju izrazil nezadovoljstvo nad tedanjim glavnim trenerjem Gorazdom Bertoncljem.

Da je Zajc, ki je že pri rosnih 18 letih prvič okusil slast zmage v svetovnem pokalu (na letalnici v Oberstdorfu 2019), sposoben velikih podvigov, je prepričan tudi nekdanji nemški zvezdnik Martin Schmitt. »Ko se Timi v zraku enkrat 'uleže' v sistem, leti zares dobro. Odlično izkoristi celotno površino smuči, povrhu zna narediti zelo lep doskok v telemark. Kadar je v formi, je pri njem vse videti tako preprosto,« je 43-letni Nemec, skupni zmagovalec svetovnega pokala v sezonah 1998/99 in 1999/2000, še povedal o novopečenem slovenskem prvaku.