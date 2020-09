Savšek preprečil popoln češki dan

Kajakaš Peter Kauzer je že 15 let redni abonent na kolajne na največjih tekmovanjih v slalomu na divjih vodah, kanuist Benjamin Savšek od leta 2012. In ko gre zares, vedno znova pozabita, da nista več rosno mlada. Svojo zakladnico sta obogatila tudi na letošnjem evropskem prvenstvu, na katerem je Slovenija osvojila štiri odličja. Savšek se vrača v Ljubljano po uspešni obrambi lanskih naslovov v posamični in moštveni konkurenci, Kauzer, ki je zaostal le za Čehom Jirijem Prskavcem, je razveselil svoje Hrastničane s srebrom, ekipa kanuistk pa je bila druga.



Prvenstvo stare celine bi moralo biti že maja v Londonu, a so ga zaradi epidemije novega koronavirusa preložili, olimpijske igre v Tokiu so prestavili na leto 2021, od petih tekem svetovnega pokala sta ostali le dve, v Tacnu in Pauju. Nič čudnega torej, da so slalomisti nestrpno pričakovali prvo veliko mednarodno preizkušnjo v sezoni, še posebno Savšek, ki je po lanskem podvigu na EP v Pauju nadaljeval bistveno slabše. V Pragi je še enkrat pokazal, iz kakšnega testa je. Najhitrejši je bil že v polfinalu, v finalu pa je najbližjega zasledovalca, Čeha Lukaša Rohana, prehitel kar za tri sekunde in 76 stotink.

Premagal brzice in pritisk

»S prvim mestom v polfinalu je name padel dodaten pritisk. Pred finalom sem se umaknil višje na Vltavi in se poskušal povsem zbrati za finale, zato nisem vedel, kaj se je dogajalo pred mojim startom. Povsem sem se osredotočil na svoje veslanje. In uspelo mi je, bil sem hiter in zanesljiv, premagal sem brzice in pritisk,« se je veselil 33-letni Savšek, ki je tretjič (po letih 2015 in 2019) osvojil evropsko zlato med posamezniki. V lasti ima še bron iz leta 2012 in pet moštvenih kolajn na EP; z Luko Božičem in Juretom Lenarčičem je letos prišel do tretje z najžlahtnejšim leskom.



»Težko je primerjati zmage. Lanska je bila posebna, ker sem jo dosegel po hudi poškodbi kolena, tokratna prav tako, saj je šlo za edino večjo letošnjo tekmo. Še bolj sem vesel, ker sem preprečil, da bi Čehi, ki so imeli prednost domače proge, zmagali v vseh konkurencah,« je ocenil Savšek, ki se je na Vltavi vedno dobro počutil. V Pragi se je petkrat povzpel na zmagovalni oder po tekmah svetovnega pokala in leta 2012 prvič zmagal, leto dni pozneje pa je bil tretji na svetovnem prvenstvu, na katerem je zmagal leta 2017.



Uspeh so dopolnile Alja Kozorog, Lea Novak in Eva Alina Hočevar z drugim mestom na sobotni tekmi kanuistk, svetovna prvakinja med kajakašicami Eva Terčelj, bronasti z lanskega SP med kanuisti Luka Božič ter ekipi kajakašev in kajakašic pa so se morali zaradi kazenskih sekund po dotikih vratic zadovoljiti s četrtimi mesti.