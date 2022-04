Sašev izziv v mestu Dirka Nowitzkega

Med izvrstne slovenske strokovnjake spada danes 47-letni Sašo Filipovski. Učenec Zmaga Sagadina je že 16 let na tujem, vmes se je sicer vrnil v Olimpijo, jo zapustil z grenkim priokusom in se vnovič uveljavljal v tujini. Od decembra lani je v Nemčiji, kamor ga je poklical na pomoč Würzburg, nemški ligaš iz Bavarske.

»Za nami je dobra serija treh zmag, sicer pa je sezona turbulentna. Imeli smo ogromno poškodb, svoje je naredil covid-19, bili smo v karanteni dva tedna. Ko se ti zgodi taka prekinitev, v Nemčiji se vsi ukrepi dosledno spoštujejo, pade ekipa na začetek, spet moraš opraviti priprave,« pove Filipovski, ki z ekipo zaseda 15. mesto, zbrala je 8 zmag in 17 porazov, do konca je še devet tekem. V zadnjih 40 dneh so odigrali osem tekem, dobili so jih kar pet, tudi tisto z neposrednim tekmecem Frankfurtom. »Dodali smo dva nova košarkarja – organizatorja igre in centra. Delamo in treniramo, tako individualno kot ekipno. Tu kot direktor uspešno deluje Krešimir Lončar, ki je imel izjemno igralsko kariero, po koncu aktivnega igranja pa se je v mestu ustalil in ustvaril družino. Prav on me je povabil k sodelovanju, da rešimo, kar se rešiti da,« nadaljuje Filipovski, ki kljub dobri seriji ne zganja evforije. »Pred nami je še zahtevna borba, povsem smo osredotočeni na proces dela, potem rezultati pridejo sami,« mirno pristavi in da vedeti, da želi naprej klub rešiti izpada, nakar sledijo pogovori, kako dalje. Tako je to v Nemčiji.

»Nemci so narod, ki ceni delavnost, disciplino in organiziranost. Ko se reče, da je ura 10, je tudi res deset. To veljajo čisti računi, zadeve se ne urejajo pod mizo. Točno se ve, da je bruto bruto, neto neto, davki so jasni, tu ni spletk, podtikanj ali dogovorov s figo v žepu. Lepo je delati tu,« Filipovski ne skriva navdušenja nad nemško pregovorno natančnostjo: »Športno dvorano imamo na voljo 24 ur na dan, tekme igramo v drugi dvorani. Klubsko vodstvo išče novega generalnega sponzorja, podjetje S.Oliver se poslavlja, začenja se nov projekt, postavljajo se temelji za novo dvorano, ki bo zrasla v štirih letih. Würzburg je prijetno univerzitetno mesto, okoli je vinorodni okoliš, tako je tudi sončnih dni veliko.«

Klub je bil sicer ustanovljen leta 2007 z namenom, da nadomesti prvotni mestni klub, ki je bil znan kot DJK Würzburg, kjer sta svojo športno pot začela NBA igralca Dirk Nowitzki in Maxi Kleber. »Oba sta del zgodovine kluba, ki si želi sodelovanje z Dirkom,« navrže Filipovski, ki opozori na moč nemške klubske košarke, ta premore kar dva evroligaša, Bayern in Albo, gigantoma ta bavarski prvoligaš ne more konkurirati. Ima pa svoje želje in cilje, obenem je slovenski trener vesel, da se ljudje vračajo v dvorane. »Vse sprostitve so bile postopne. Začeli smo pred praznimi tribunami, potem je bilo navzočih 200 in 500, zdaj je dovoljena polovična zapolnitev mest. Nemci se držijo vseh pravil, ni upora ali pritoževanj. Ob vstopu v dvorano nosimo maske, prav tako v zaprtih prostorih,« je še dejal za konec.