Saša Dončić o »hinavski« potezi Dallasa: Me osebno boli, Luka si tega ni zaslužil (VIDEO)

Slovenija že od nedeljskega jutra z odprtimi usti spremlja dogajanje čez lužo v zvezi z odhodom Luke Dončića k Los Angeles Lakers, v poznih večernih urah pa je prišel tudi njegov težko pričakovani odziv.

Za Areno Sport pa je spregovoril tudi Lukov oče Saša Dončić, ki je iskreno povedal, da ga je ravnanje Dallasa tudi osebno prizadelo in da je bilo hinavsko. »Me osebno boli. Mislim, da si Luka tega ni zaslužil. Luka je zelo spoštoval Dallas.« S tem je mislil na način, na katerega so vodilni opravili menjavo – govorili so samo z enim klubom, o dogajanju ni bil obveščen nihče, vse je potekalo tajno.

Saša in Luka Dončić. FOTO: David Berding/Getty Images Via Afp

Saša kljub temu ostaja optimist in misli, da bo za Luko menjava celo dobra: »V ligi NBA so tri najbolj znane franšize Boston, LA Lakers in New York. Luka s tem ni ničesar izgubil,« je prepričan starejši Dončić.