Sanjsko: Slovenca spet na prvih dveh mestih svetovne lestvice

Tadej Pogačar in Primož Roglič znova zasedata prvi mesti na posodobljeni lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI). Pogačar še naprej na vrhu vztraja s precejšnjo prednostjo, Roglič pa je po uspehu na dirki Pariz–Nica preskočil moštvenega kolega, Belgijca Wouta Van Aerta. Pogačar ima 5626 točk, v zadnjih sedmih dneh pa ni pridobil tako velikega števila točk kot Roglič. Vseeno je s prepričljivo zmago na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja nagnal strah v kosti tekmecem pred največjimi enodnevnimi dirkami v prihodnjem obdobju.

Pogačarja zdaj čaka lov na tretji spomenik v karieri v soboto na dirki Milano–San Remo, nato pa se bo z najboljšimi kolesarji na klasikah z granitnimi kockami udaril še na dirki po Flandriji (3. april). Roglič bo ta teden tekmoval na veliki nagradi Denaina, kjer se bo v pripravi na letošnjo peto etapo na Touru preizkusil na granitnih kockah, nato bo, kot je dejal konec tedna, pomagal Van Aertu na dirki Milano–San Remo, aprila pa bo branil zmago na dirki po Baskiji (4.–9. april). Z zmago na dirki Pariz–Nica ima zdaj 4319 točk.

Matej Mohorič s 1941 točkami zaseda 12. mesto, a njegove dirke šele prihajajo. Tudi on bo najprej nastopil na dirki Milano–San Remo, potem pa ga čaka mesec dni enodnevnih klasik v Belgiji, Franciji in na Nizozemskem. Jan Polanc je 138., Jan Tratnik 316., Luka Mezgec 421., Matevž Govekar je po prvem in tretjem mestu v etapah na Istrski pomladi napredoval na 428. mesto, Kristjan Hočevar pa je izgubil dve mesti in je 494.

Po seštevku najboljših osmih kolesarjev iz vsake države je Slovenija ostala na drugem mestu z 12.959 točkami. Pred Slovenijo je le Belgija, ki ima 1688 točk več. Tretja je Italija z nekaj manj kot 1000 točkami zaostanka.

Med ženskami ni prišlo do sprememb, še naprej vodi Nizozemka Annemiek van Vleuten. Najboljša Slovenka ostaja Eugenia Bujak na 51. mestu.

Lestvica UCI, posamezniki (15. marec):

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 5626 točk

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 4319

3. Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 4072

4. Julien Alaphilippe (Fra/Quick-Step Alpha Vinyl) 2895

5. Sonny Colbrelli (Ita/Bahrain Victorious) 2730

6. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 2706

7. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 2535

8. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 2338

9. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 2314

10. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 2170

12. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 1941

138. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 476

316. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 206

421. Luka Mezgec (Slo/Team Bikeexchange-Jayco) 140

428. Matevž Govekar (Slo/Tirol KTM) 136

494. Kristjan Hočevar (Slo/Adria Mobil) 115