Sanjska pomlad Rogliča in Pogačarja

Fink še čaka potrditev

4886

točk ima Roglič na vrhu lestvice UCI, prednost pred Pogačarjem (3918) se je malce zmanjšala.

Z zmago(UAE) v Liegeu se ni končala le letošnja sezona spomladanskih severnih klasik, temveč tudi izjemno uspešen prvi del tekmovalnega leta za oba naša šampiona. Pogačar je slavil 6 zmag,(Jumbo Visma) 5, oba pa se lahko polna samozavesti lotita glavne letošnje naloge, priprav na Tour de France.Ardenske bitke niso spremenile vrstnega reda na vrhu lestvice UCI med posamezniki, na vrhu še vedno kraljuje Roglič (4886 točk), le njegova prednost pred Pogačarjem (3918) se je malenkost zmanjšala. Tretjeuvrščeni Belgijec(3811) je z zmago na dirki Amstel Gold Race že bil blizu temu, da začasno skoči v slovenski sendvič. So pa zato njegovi uspehi veliko pripomogli k temu, da je Slovenija (10.125) zdrsnila na 3. mesto med državami za Belgijo (10.392) in Francijo (10.326), kar je bilo pričakovati.Kljub Pogačarjevi zmagi je Liege–Bastogne–Liege v primerjavi z lansko dirko (1. Roglič, 3. Pogačar, 4.) Sloveniji prinesel minus na lestvici. To pa ne velja za to kolesarsko pomlad, v kateri sta oba naša velika zvezdnika blestela podobno kot v lanski zgodovinski sezoni, v kateri sta poskrbela za zgodovinski prvi zmagi na Touru in enem od petih kolesarskih spomenikov. Spet sta zmagovala vsepovprek. Pogačar je v 22 startih (3391 km) slavil 6 zmag od 21. februarja do 25. aprila. Bil je najboljši na etapnih dirkah po ZAE in Tirreno–Adriatico, pika na i je bila valonska stara dama, njegova prva zmaga na klasičnih preizkušnjah med profesionalci.Rogliču je pripadla dirka po Baskiji, na Pariz–Nica pa je dobil tri etape, preden sta ga dva padca zadnji dan dirke stala rumeno majico. Tudi Valonska puščica je bila že skoraj njegova, v zadnjih metrih ga je ugnal svetovni prvak. V 17 startih (2639 km) je od 7. marca do 25. aprila slavil 5 zmag.»Za nami je nora kolesarska pomlad, rezultati niso vrhunski, temveč sanjski, kamor koli so prišli, so imeli slovenski kolesarji vodilno vlogo. Poleg zmag je pomembno tudi to, da sta Pogačar in Roglič znala krojiti dirke, kot jima je ustrezalo. Rogličeva Jumbo Visma je naredila napako na Pariz–Nica, v Baskiji pa je že delovala precej bolj složno in suvereno, taktičen načrt pa ji kajpak ne bi uspel, če Primož ne bi bil tako vrhunsko pripravljen. V Liegeu pa se je pokazalo, kako Pogačar obvlada kolesarsko taktiko, popolnoma mu je jasno, kako se dirka razvija. V sprintu je pri 22 letih hladnokrvno počakal, da so vsi prej šli, se postavil za Alaphilippa in zmagal. To moraš imeti v sebi, tega se ne moreš naučiti,« je letošnje slovenske uspehe ocenil, direktor ekipe Adrie Mobila in dirke po Sloveniji.»Ne smemo prezreti tudi Mohoriča, ki ni zmagoval, bil pa je vseskozi zraven. Je odličen kolesar, samo vprašanje časa je, kdaj se bo tudi njemu izšla računica. Je tip zmagovalca, prej ali slej bo tudi on dosegel odmeven rezultat,« je Fink opozoril, da slovensko vrhunsko kolesarstvo nista le Roglič in Pogačar. Slednji je v Liegeu namignil, da bo kot pripravo za Tour, ki se v Brestu začne 26. junija, izbral nastop na dirki po Sloveniji (od 9. do 13. junija), vendar to še ni izklesano v kamen.»Čakamo še na uradne potrditve ekip, ta čas lahko povem le, da bo na startu pet ekip svetovne serije in da je med njimi Pogačarjeva UAE. Tako kot o trasi bo tudi o udeležbi veliko več znanega na novinarski konferenci 6. maja,« je za Slovenske novice povedal Fink, ki na vrhuncu sezone v Franciji (Roglič do Toura ne bo več dirkal) pričakuje nekaj podobnega kot lani, ko sta Slovenca zasedla najvišji stopnički odra za zmagovalce: »Ne skrbi me ne za enega ne za drugega, oba sta izjemna šampiona, vsak ima svoj način priprave, vendar sem prepričan, da bosta oba ob pravem času na vrhuncu forme.«