Sanjska dohodka za Löwa in Deschampsa

FOTO: Delo Infografika

Skoraj pet milijonov za Nemca

Najbolje plačani trenerji v nogometu so – podobno kot igralci – v elitni angleški ligi. V njej klubi prebijajo še nedavno nepredstavljive plačilne meje, proračuni se višajo iz leta v leto. Pogled na plačilne sezname selektorjev na tem euru pa na vrhu ne razkriva Angleža – v tej družbi največ na leto zasluži odhajajoči prvi mož nemške nogometne reprezentancePo marsičem je letošnji euro prav poseben, pogled v tekmovalni del pa razkriva, da so se številni favoriti že poslovili. Prav nikogar iz predvidoma najmočnejše skupine uvodnega dela z Nemčijo, lastnico treh naslovov na euru, Francijo, najboljšo na zadnjem mundialu, Portugalsko, zmagovalko prejšnjega eura, in vzneseno Madžarsko ni bilo v četrtfinalu. Prve tri omenjene pa imajo odlično plačane selektorje, Nemčija najbolj med vsemi.Löw, strokovnjak iz Schwarzwalda in prvič bližje velikim žarometom v Stuttgartu, se je uveljavil kot zelo cenjen analitik, delal je zna nepozabnem mundialu 2006 v Nemčiji, ko pa slednji zaradi odločitve o bivanju v ZDA ni več nadaljeval poslanstva na nemški klopi, je priljubljeniprevzel njegovo selektorsko mesto. V 15-letni dobi je nanizal veliko odmevnih dosežkov, med katerimi izstopa naslov svetovnega prvaka v Braziliji 2014, blizu je bil tudi evropski lovoriki na Dunaju 2008, pa je bila takrat Španija s Torresovim golom spretnejša z 1:0.Kakor koli, Jogi je nazadnje imel sanjski letni dohodek pod streho bogate Nemške nogometne zveze: po dostopnih podatkih 4,75 milijona evrov. Prek štiri milijone evrov ima med selektorji na euru le še, ki pa je ob slovesu proti Švici v osmini finala doživel še hujši tekmovalni šok kot Löw na Wembleyju z Anglijo. In slednji je vendarle preživel v vlogi selektorja poldrugo desetletje, že nekaj časa pa je znano, da je bilo to zanj na nemški klopi zadnje veliko tekmovanje – nasledil ga bo Bayernov trener, režiser lanskega pohoda na lovoriko v ligi prvakov. On je že delal v reprezentančnem štabu, po zadnjih podatkih pa je z osmimi milijoni evrov na leto spadal med 10 najbolje plačanih klubskih nogometnih trenerjev na stari celini. Na tej lestvici pa je nedosegljiv– njegova cena za Manchester City, s katerim je nazadnje osvojil angleško lovoriko, ne pa tudi lige prvakov, znaša vrtoglavih 23,5 milijona evrov. Sledi mus Tottenhamove klopi (v novi sezoni bo vodil Romo) s 17,5 milijona.Na evropskem vrhu pa so ob omenjenem dvojcu Löw-Deschamps še nekateri, ki s svojimi moštvi niso izpolnili pričakovanj in visokih ciljev. Dejansko je bil četrtfinalist med prvo šesterico najbolje plačanih le Anglež, v primerjavi z elito je majhen zaslužek tudi Danca, ta se je v sobotnem četrtfinalu veselil zmage nad Češko, ki jo vodi prav tako selektor, ki je daleč od najbolje plačanih. Na dnu je z 90.000 evri nekdanji Celjan, zdaj prvi mož makedonske vrsteDodajmo še, da je bilo nekoč več tujcev na reprezentančnih klopeh, zdaj so med 24 reprezentancami štirje –pri Švici,pri Poljski,na avstrijski klopi terna madžarski. Siniša Uroševič