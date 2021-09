Sanja o zmagi in finalu z Italijo

Ni prišel dan D, prišel je dan K. Ko bo danes ura odbila 17.30, se bo v dvorani Spodek v Katovicah začel polfinalni obračun evropskega odbojkarskega prvenstva med Slovenijo in Poljsko. Ključna igralca Poljakov sta ob Wilfredu Leonu Bartosz Kurek in Michal Kubiak, čeprav so slednjega poljski strokovnjaki zaradi medlih predstav na neuspešnih olimpijskih igrah malce vzeli na zob. A tudi poudarili, da se kljub slabši formi pri popravljanju napak ni silil v ospredje in je igral pametno.



A to so poljske skrbi, tudi te, da so gostitelji po dolgi reprezentančni sezoni z ligo narodov, OI in evropskim prvenstvom že zelo utrujeni, bolj psihično kot telesno. Slovenci, dvakratni starocelinski podprvaki, z asoma Janom Kozamernikom in Janijem Kovačičem, imajo svoje skrbi. Niso ovinkarili, na tekmovanje so prišli po zlato, ambicije so upravičene, le igro bo treba še dodatno spraviti na visoko raven vso tekmo, da ne bodo po vzletih tudi pretirani padci. Poljaki letijo, saj so v četrtfinalu razbili Rusijo.



»Pozabiti moramo na vse prejšnje rezultate proti Poljakom, piše se nova zgodovina. Čeprav smo na EP pred dvema letoma zmagali v Ljubljani, bo tokrat povsem drugačna tekma. Sami smo sicer od takrat še napredovali, predvsem v psihičnem pomenu, tudi dvoboji v ligi narodov so nam dali dodatno kakovost, a napredovali so tudi Poljaki. Bistvena razlika od dogodkov v Ljubljani je ta, da so tokrat oni gostitelji, imeli bodo podporo občinstva. Ne vem sicer, če bodo imeli takšno, kot smo jo imeli mi, tekme v Ljubljani bodo ostale v mojem srcu za vse življenje, a tudi na Poljskem je težko igrati,« pravi slovenski selektor Alberto Giuliani.



»Težko primerjam, v kakšni formi sta trenutno Slovenija in Poljska, a slednja je vsekakor dokazala, da lahko ves turnir igra na visoki ravni. Gostitelji so favoriti, za mojo ekipo bi bila uvrstitev v finale sanjska, za Poljake je to obveznost in nuja. Veselim se tekme, sanjam o zmagi in finalu z Italijo,« je navrgel Italijan. Ta klubsko sicer trenira poljsko Asseco Resovio iz Rzeszowa, tam pa igrajo trije poljski reprezentanti z letošnjega EP: Fabian Drzyzga, Jakub Kochanowski in Pawel Zatorski. No, pa tudi slovenski as Klemen Čebulj, ki se mu bo v novi sezoni pridružil še Kozamernik.



»Zelo sem vesel, da se nam je še tretjič uspelo vmešati v boj za kolajne, a vse, kar smo do zdaj postorili, je preteklost. Tudi naše dosedanje tekme proti Poljski, na katerih smo bili praviloma boljši mi. Ne smemo pozabiti, da so nas Poljaki v polfinalu lige narodov premagali s 3:0, in tudi glede na formo, ki jo kažejo na tem prvenstvu, so zagotovo favoriti. So v odlični formi, v četrtfinalu so zelo prepričljivo premagali Rusijo. Vemo, kdo nas čaka, čeprav so Poljaki z nami izgubili na treh evropskih prvenstvih, to ne pove ničesar. Tradicijo porazov so prekinili v ligi narodov, zdaj pa igrajo še pred domačimi navijači. Bojevali se bomo od prve do zadnje žoge in videli bomo, kaj nam bo to prineslo,« je dodal kapetan Tine Urnaut.



Drugi polfinale med Srbijo in Italijo bo danes ob 21. uri, tekma za tretje mesto jutri ob 17.30, tri ure pozneje še veliki finale v Katovicah.



