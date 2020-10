San Marino nazadnje dobro namučil Slovence

Selektor Matjaž Kek bo drevi v Stožicah računal na drugačno začetno enajsterico kot v nedeljo v Prištini. FOTO: Roman Šipić

Kosovo brez najboljšega

Slovenija bo drevi (ob 20.45) igrala prijateljsko tekmo s San Marinom, v nedeljo bo gostovala v Prištini. Kosovo bo tedaj močno oslabljen. Napadalec Lazia Vedat Muriqi – odlični napadalec je najbrž najboljši igralec Kosova – je bil namreč pozitiven na testiranju za covid-19, zato bo izpustil tako jutrišnji super derbi s Severno Makedonijo kot nedeljski spopad s Slovenci.

Manj kot milijon evrov

225.000 evrov velja na trgu najdražji nogometaš v reprezentanci San Marina, 23-letni krilni igralec Filippo Berardi, 250 tisočakov pa tretji vratar Slovenije Matjaž Rozman (Celje), ki velja na trgu – po oceni Transfermarkta – najmanj med vsemi v moštvu Matjaža Keka. Največji del slovenske tržne vrednosti (118 milijonov evrov) resda predstavlja odlični vratar Jan Oblak (80 mio. evrov), skupna tržna vrednost San Marina je 0,775 milijona evrov.

Kaj naj pričakujemo od nocojšnje (ob 20.45) prijateljske tekme Slovenije in San Marina na največjem slovenskem štadionu? To je glavno vprašanje pred dvobojem improvizirane enajsterice, s katero bo iskal alternativne rešitve selektorin nogometnim eksotom z druge strani Jadranskega morja. Zagotovljena naj bi bila »le« zmaga, s katero bodo Slovenci pričakali dve gostovanji v Uefini ligi narodov.Matjaž Kek je večkrat poudaril, da želi poiskati čim več možnih novih obrazov, s katerimi bo nato računal tudi v preostalih štirih letošnjih tekmah lige narodov in, še bolj pomembno, v kvalifikacijah za mundial 2022, ki čakajo Slovence naslednje leto.San Marino bi težko označili kot tekmeca, ki bi ponudil realne odgovore na zastavljena vprašanja, gotovo pa je dobrodošla ekipa za ohranjanje tekmovalnega naboja v oktobrski akciji reprezentance A (končala se bo šele naslednjo sredo v Moldaviji). Morda ponuja drevišnji večer v Stožicah tudi priložnost za visoko zmago Slovencev, na katero čakamo vse od lanskega junija, ko sta– v Italiji je spet ujel tekmovalni ritem – inzmlela Latvijo, ekipapa je prejela pet golov (0:5).Bomo videli, nazadnje smo zapustili štadion Serravalle v San Marinu z mešanimi občutki. Gostitelji so namreč pred štirimi leti Slovence v prvem polčasu pošteno držali v šahu (0:0), lahko bi se končalo tudi s kakšnim golom v mrežiV drugem polčasu sta postavila stvari na njihovo mesto kapetanin, prav »Cesi« pa je moral tedaj po tekmi pozvati novinarje, naj prizanesejo reprezentanci.Slovenci v merjenju moči s San Marinom resda še niso prejeli gola, v štirih tekmah – selektorja Matjaž Kek insta vodila vsak po dve – so zbrali razliko v golih 16:0 (5:0, 0:3, 6:0, 0:2). Tudi drevi naj ne bi bilo drugače, zato bodo – če ne drugega – skoraj zanesljivo prišli na svoj račun navijači slovenske reprezentance.Doseženi gol je vedno predvsem gol, torej nekaj veselega, lepega in, ne nazadnje, tudi nujnega za zmago.»San Marino bo prava preizkušnja za nova imena, ki so z nami v jati, nihče jim ne prepoveduje, da v Stožicah močno opozorijo nase in me spravijo v dilemo pred naslednjimi tekmami! Seveda ne bom eksperimentiral, igralne minute bom ustrezno razdelil. Lahko razkrijem le to, da bom dal priložnost tistim, ki jih hočem videti na igrišču in preveriti njihovo znanje v reprezentanci. Vsaka prijateljska tekma je gotovo boljša kot trening,« je pred tekmo s San Marinom zatrdil Kek.Mariborčan na klopi slovenske reprezentance ne skriva imen, s katerimi se bo drevi lotil palčka iz San Marina. »Omenjate– drži, pridobil je naš potni list, toda enajsterico si bo moral izboriti na igrišču. Želim ga preveriti, je ofenzivno naravnan zvezni igralec, lahko bi poživil našo igro. Tudije nazaj, v Avstriji je začel redno igrati v majici Sturma. Želim videti tudi bočnega igralca, ki dobro deluje v Osijeku, tamkajšnji projekt zelo dobro poznam,« je Kek konkretno pojasnil, koga lahko pričakujemo v akciji nocoj na severu Ljubljane.Tokrat ni v jati številnih igralcev (, Josip Iličić in), zato bo zanimivo spremljati druge, kako bodo unovčili ponujene priložnosti za igro. Tekma ob severni ljubljanski obvoznici se bo začela ob 20.45, glavni sodnik večera pa bo avstrijski mož v črnem