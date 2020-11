Šampionski pas WBC največ, kar lahko osvojiš v boksu

Med prvimi, ki so čestitali Emi Kozin za zmago nad Urugvajko Chris Namus, s katero si je 21-letnica iz Šmartnega ob Savi priboksala šampionske pasove v srednji kategoriji po različicah WBC, WBF in WIBA, je bil Nemec Chris Rösen. V pogovoru za časopis, ki ga držite v rokah, je izvršni direktor zveze World Boxing Federation (WBF) povedal marsikaj zanimivega o slovenski šampionki, obračunu v Donauwörthu, njeni lanski zmagi nad Švedinjo Mario Lindberg, ki je dvignila precej prahu, prihodnosti Kozinove …



Kako ste videli Emino zadnjo predstavo?

"Moram reči, da me je Ema prijetno presenetila. V primerjavi z dvobojem, ki ga je lani prikazala v Ljubljani, se je vidno izboljšala."



S čim je naredila vtis na vas?

"Bil sem presenečen, kako pametno in taktično je boksala, dejansko se je borila z glavo. V dvoboju je prevladovala in v mojih očeh prepričljivo zmagala."



Po lanskem obračunu z Mario Lindberg se je tudi v Sloveniji vnela polemika o tem, ali je bila Emina zmaga zaslužena. Kakšno je vaše mnenje?

"Mi pri združenju WBF, ki je eno od največjih v boksu, vedno točkujemo rdeči kot proti modremu in obratno, pri čemer ne upoštevamo tega, da nekdo boksa doma in/ali da brani katerega od naslovov. Zavzemamo se za pošteno sojenje in ocenjujemo, da je bilo takšno tudi pri dvoboju med Kozinovo in Lindbergovo."



A Švedinja se s sodniško odločitvijo ni strinjala, kar je dala jasno vedeti tudi s pritožbo.

"Potem ko smo prejeli njeno pritožbo, smo si še večkrat ogledali posnetek obračuna, pregledali točkovne listke in preverili, ali ni morda prišlo do kakšne napake. Opravili smo več videoanaliz, še enkrat točkovali dvoboj in prišli do zaključka, da je bila Ema kljub vsemu boljša. Bilo je tesno, a je zasluženo zmagala. Zato smo še naprej na strani prvakinje in jo tudi podpiramo. Osebno me sicer malo jezi, da na pritožbo Lindbergove ni odgovorilo nobeno od preostalih štirih združenj. Obravnavali smo jo le mi pri WBF in jo zavrnili, iz Švedske pa so se nam zahvalili za izčrpen odgovor, niso pa skrivali jeze nad tem, da so jo pri drugih zvezah ignorirali."



Lindbergova je izrazila željo po revanši, kajne?

"Da, prosila nas je, da bi se zavzeli za organizacijo povratnega dvoboja. A ker po naši oceni pri prvem – kot sem že dejal – ni bilo nič narobe, tega od nas ne more zahtevati. To je zdaj stvar menedžerjev."



V boksu je izjemno veliko združenj, kar povzroča precejšnjo zmedo. Kako bi jih vi razvrstili?

"Brez slabe vesti lahko rečemo, da je WBC št. 1 na svetu. Šampionski pas tega združenja je vendarle največ, kar lahko osvojiš v profesionalnem boksu. Mi pri WBF smo ponosni, da je Ema že sedmič ubranila naš naslov najboljše v srednji kategoriji, obenem smo veseli, da jo bomo lahko v prihodnje spremljali skupaj z organizacijo WBC."



Nekateri so prepričani, da so zdaj za Kozinovo odprta vsa vrata. Kaj menite vi?

"No, s tem se ne bi strinjal. Menim, da bodo nekatera vrata ostala zaprta. Za njimi se bodo skrivala nekatera velika imena, ki z Emo ne bodo želela boksati. Upal bi si trditi, da si vse tekmice, ki bi zdaj prišle v poštev za Emo, ne bodo upale stopiti skozi vrata, da bi se pomerile z njo. Ema je namreč tokrat ugnala zelo močno nasprotnico in se na neuradni svetovni lestvici povzpela na tretje mesto. Ne bo jih veliko, ki se ji bodo drznile postaviti po robu. Zdaj ima možnost, da začasni naslov prvakinje WBC pretvori v regularnega, za nas bi bilo lepo, če bi (u)branila tudi naš šampionski pas. Verjamem, da se bodo v njeni ekipi dobro posvetovali, proučili ponudbe in izbrali pravo pot."



Ema nam je namignila, da si želi osvojiti tudi pasove drugih velikih združenj.

"To mora biti cilj slehernega šampiona. Kdor se malo spozna, ve, da ni prav veliko uglednih združenj. Ema ima zdaj dva naslova od petih velikih zvez, na voljo so še IBF, WBA in WBO. Se strinjam, da bi morala stremeti tudi k njim."



Veliki imeni, ki bi bili zanimivi za Kozinovo, sta Christina Hammer in Claressa Shields.

"Da, to sta najbolj zveneči imeni, ki ju omenjajo v povezavi z Emo."



Ali je že nared za njiju?

"To je težko vprašanje. Christina že lep čas ni imela velike borbe, zato je težko vleči vzporednice. Claressa bi že zaradi uspešne amaterske kariere predstavljala velik izziv, osebno menim, da bi Ema potrebovala še leto ali dve, je namreč še zelo mlada, telesno se lahko še okrepi in potem bi bila lahko zelo trd oreh tudi za Shieldsovo."



Kakšno je vaše mnenje o ženskem boksu?

"Če sem iskren, na začetku nisem bil ravno njegov privrženec. Boks je načeloma moški šport. Toda s športnicami, kot so Ema, Katie Taylor, Cecilia Braekhus, Claressa Shields, Christina Hammer, je ženski boks postal atraktivnejši in tako sem iz prireditve v prireditev bolj navdušen nad njim."