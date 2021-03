Šampionski derbi v črno-beli Fazaneriji

Četrtkova izida 26. kroga – Maribor : Koper 4:2 (Marcos Tavares 35., Aleks Pihler 61., Žan Žužek 65. avt., Jan Mlakar 74.; Nardin Mulahusejnović 14. 11-m, Claudio Spinelli 72.), Celje : Gorica 0:1 (Matija Kavčič 22.).

Olimpija 26 14 8 4 34:16 50

Maribor 26 13 9 4 52:32 48

Mura 26 12 8 6 31:18 44

Domžale 26 10 10 6 37:29 40

Koper 26 10 6 10 34:36 36

Bravo 26 8 10 8 26:26 34

Tabor 26 8 6 12 28:36 30

Celje 26 7 5 14 23:32 26

Aluminij 26 5 9 12 18:36 24

Gorica 26 4 7 15 17:39 19

Z jutrišnjim velikim dvobojem 27. kroga Mure in Maribora v Fazaneriji se začenja zaključna bitka na ligaški nogometni fronti. Ali se bo spremenila v troboj za prvaka ali dvoboj? Maribor ima priložnost, da gre na daljši odmor (zaradi reprezentančnih tekem in EP do 21 let) z vrha lestvica. Olimpija bo mestni derbi igrala šele 7. aprila. Podaljšani ligaški konec tedna se bo končal v ponedeljek v Novi Gorici.Za domačega trenerjaje tekma z letos še nepremagljivimi Domžalčani prišla v pravem trenutku: gostje bodo brez treh kaznovanih in letos najvidnejših igralcev začetne enajsterice –in. Tudi gostitelji bodo brez trojice, a ne tako nepogrešljivih mož. Ima pa gostujoči trenertudi skrb manj: za vrh še niso nared in se lahko posvetijo obrambi četrtega mesta in višanju tržne vrednosti zaDerbi v nepravem obdobju! Brez virusa sars-cov-2 bi Fazanerija pokala po šivih. Tako izenačena tekmeca še nista bila. Pa še oboji merijo na šampionsko zvezdico. Črno-bela Mura je v položaju, ko lahko le pridobi, če ne bo zmagala, ne bo žalosti, ampak bo konec sanj o naslovu. Maribor ne sme izgubiti, tudi točka s stisnjenimi zobmi bo sprejemljiva. Posebno poglavje derbija bo trenerski dvoboj nekdanjih sodelavcev.ima izkušnje vodenja,je v evforičnem naletu ob podpori ključnih mož moštva.še zmore, zdaj se čaka še na. A tudi Šimundža ima dovolj adutov, vse speče ofenzivce:. Tretje moštvo v derbiju bodo sodniki z glavnim. Mariborčani penijo, a zeleni Nejc, kot mu pravijo, je v kategoriji najboljših. Sodniška težava je, da so drugi z manjšo kilometrino še »v nastajanju«:Kdo bi vedel, kako se lahko razplete. Neprepričljivi Koper je kljub vsemu izrazit favorit, še posebno ker tudi celjski nogometaši ne zaupajo ali verjamejo, sicer marljivemu in umirjenemu trenerju.Goričani še upajo. Če bodo še želeli upati, je jasno: Kraševci morajo pasti za vsako ceno.Olimpija je mejna, zmaguje in osvaja točke, a v igri ni prepričljiva. To je pogosto velika odlika šampionov in izkušenih moštev. Olimpija je nekaj vmes, šampionska še ni, igralska zasedba pa je bolj izkušena kot trener. A je treba priznati, preudarno, premišljeno in posrečeno vleče poteze. Bravo je najbrž od vseh najbolj potreboval odmor za polnjenje baterij in nov zalet.