Šampion ni mogel uporabljati roke

Se še kdo spomni Marca Marqueza? Vprašanje zveni že kar nespoštljivo, saj gre za osemkratnega svetovnega prvaka v motociklizmu, šestkrat najboljšega v elitnem razredu motoGP. Španec je pri 28 letih še vedno v najbolj ustvarjalnem obdobju kariere, toda njegova tekmovalna krivulja po zlomu nadlakti julija lani nikakor ni obetavna. Pred nedeljsko 12. preizkušnjo v letošnji sezoni, veliko nagrado Velike Britanije, še vedno tava v labirintu negotovosti.



Marquez je med bogato športno potjo zmagal na 57 dirkah v kraljevski konkurenci – leta 2013 na 13, kar je absolutni rekord, leta 2019 na 12 –, odkar se je poškodoval v Jerezu, pa je bil le enkrat najhitrejši, pred dvema mesecema na Sachsenringu. Njegovi številni navijači so takrat pomislili, da gre za veliko vrnitev vražjega dirkača s številko 93, a so se ušteli. Na naslednjih treh preizkušnjah je lahko zgolj izenačil svojo drugo najboljšo uvrstitev v sezoni s sedmim mestom v Assnu ter po dveh izpuščenih nastopih ob začetku SP in treh odstopih zaseda šele 11. mesto na skupni razpredelnici s pičlimi 59 točkami; 122 manj od vodilnega Fabia Quartararoja. V normalnih sezonah jih je zbral več že na treh dirkah.

Ni mu težko trpeti

»Ob takšnih izidih bi bil marsikdo na tleh, vendar sem še bolj motiviran kot kadar koli prej. Prvič sem se namreč znašel v takšnem položaju. Ko zmaguješ, so vsi okoli tebe srečni in nasmejani, v težkih trenutkih pa moraš pokazati, iz kakšnega testa si. Najlažje bi bilo zaustaviti motor in poskusiti znova čez leto ali dve, ko bi se počutil povsem pripravljenega. Vendar to ni moj slog, meni ni težko trpeti na vnovični poti do vrha,« priznava Marquez, ki je imel tudi v najboljših dneh težave v Angliji. V minulih 13 letih je le dvakrat zmagal v Silverstonu, leta 2010 je bil prvi do 125 ccm, štiri leta pozneje v motoGP.



»To so le obrobne preglavice v primerjavi z mojim zdravstvenim stanjem. Novembra lani sem se bal, da ne bom mogel več normalno uporabljati roke, saj nisem mogel držati niti stekleničke vode, težave sem imel tudi pri jedi. Težko je sprejeti, da so vsi tekmeci hitrejši, sam pa niti ne veš, ali se tvoje stanje izboljšuje ali slabša, medtem ko fizioterapevti nejeverno zmajujejo z glavo,« priznava Marc Marquez.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: