Samir Handanović je dober kot vrhunski merlot

Nekdanji kapetan slovenske nogometne reprezentance Samir Handanović še ni rekel zadnje besede v vratih italijanskega podprvaka Interja.

2,5 milijona evrov brez vštetih dodatkov naj bi v novi sezoni, ki jo bo začel kot klubski vratar št. 1, zaslužil Handanović.

Čeprav so prihod Kamerunca Andreja Onanaja številni povezovali z Ljubljančanovim slovesom, je tik pred 38. rojstnim dnem podaljšal pogodbo še za eno sezono, v kateri želi dvigniti še kakšno lovoriko. Za Gazzetto dello Sport tudi o ljubezni do šaha in vina.

Handa, 11 let zakona v teh časih ni lahko doseči …

»Zame je biti pri Interju od leta 2012 pa do danes čast in odgovornost, a še posebno pripadnost, identiteta. Če sem tu ostal tako dolgo, je to zato, ker se tu dobro počutim in je bila rast neprestana, tako moja kot klubska.«

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste pogodbo podaljšali tako pozno?

»Nikoli, a ni bilo nobene težave, z moje strani je šlo za avtomatizem in tudi klub ni imel nikakršnih težav s tem. Našli smo hitro in lahko rešitev. Zdaj se odločno pripravljam na novo sezono. Pozabimo na uspehe in scudetto, ki nam je ušel, razmišljajmo raje o vseh trofejah, ki jih lahko še dvignemo.«

V čem se razlikujeta z Andrejem Onanajem?

»Zelo sva različna, on prihaja iz Barçine šole, jaz pa iz tiste italijanske. Da ne bi šel preveč v tehnične podrobnosti – obstajajo drugačni pristopi pri postavljanju, načinu, na katerega stojiš v vratih, in branjenju. A tudi ta raznolikost je dobra.«

Bi ekipa, ki bi jo vodili vi, ravno tako začenjala napade pri vratarju?

»Res je, čez dve ali tri leta se vidim v trenerskih vodah. A vedno je odvisno od igralcev, ki jih imaš … Pri Interju imamo vse, kar je potrebno, poleg vratarja in Broza (Marcela Brozovića, op. a.) še dva srednja branilca, kot sta (Alessandro) Bastoni in (Milan) Škriniar, ki gresta hitro v širino. To je ključnega pomena.«

Kaj na igrišče prenašate iz sebi tako ljubega šaha?

»Igram blitz šah, pri katerem imaš na voljo skupno 3 minute. Pomaga ti pri hitrem razmišljanju in potezah. Šah, sploh tisti tradicionalnejši, pomaga tudi pri zbranosti, igrava skupaj s Hernanesom. V nogometu branim, pri šahu pa napadam, sem agresiven, kot denimo veliki Mihail Talj.«

Če bi morali izbrati eno osebo, ki vam je v teh letih v klubskem centru pri Interju pomenila največ, koga bi izbrali?

»Luco. Ekonoma. Vedno te pričaka s kavo, v žalostnih dneh pa z nasmehom oziroma trepljanjem po rami. Zaupam mu in vesel sem, da je z nami.«

Kdo ve več o vinu, vi ali (Nicolo) Barella?

»Barella ve več kot sommelierji, a tudi meni je všeč materija.«

In s katerim vinom bi se primerjali?

»S čistim merlotom. In veste, zakaj? Ker ima karakter, eleganco in lahko s staranjem postane še boljši.«