Sami smo si krivi, sami se moramo pobrati iz brezna

Razočaranje po neuvrstitvi rokometašev na SP tudi po koncu prazničnih dni ni zbledelo, a življenje gre naprej. Po analizi vzrokov za poraza proti Srbiji (31:34 v Celju, 20:23 v Kragujevcu) bodo prišle določene odločitve, ki naj bi slovensko krivuljo zasukale navzgor.

Ko je Slovenija po osvojitvi 4. mesta na EP 2020 na Švedskem v žrebu kvalifikacij za SP dobila Srbijo, se je zdela naloga mala malica. Dvoboja zaradi covida-19 ni bilo in Slovenci so se neposredno uvrstili na mundial v Egiptu.

Toda v dveh letih je Srbija naredila nekaj korakov navzgor, Slovenija pa navzdol. Selektor Uroš Zorman ni imel koristi učinka šok terapije, težave iz časa Ljubomirja Vranješa so bolj trdovratne, kot se je zdelo. Pozitivnih spoznanj ob začetku njegovega mandata ni prav veliko. Bo pa moral v prihodnje staviti na igralce, ki si želijo dokazovanja. Ena izmed redkih svetlih točk je bila vrnitev Aleksa Vlaha.

»Mislim, da je bila usodna tekma v Celju. V Srbiji smo se dobro držali, igrali s srcem, si priigrali dva gola prednosti, imeli v rokah žogo za protinapad za plus 3, toda (makedonska; op. p.) sodnika sta nam jo vzela. A ne smemo izgovorov iskati v sojenju, ker smo si sami krivi, preveč je bilo zgrešenih strelov, izgubljenih žog,« je poraz športno priznal Vlah, ki si je kot član Celja Pivovarne Laško več obetal v svojem Zlatorogu: »Čakali smo njihove črne minute, pa so se zgodile nam.«

Po revanši v Kragujevcu ni bilo globokih pogovorov, glave so bile polne in vroče. Bo pa treba narediti strategijo za naslednji cikel. »Razočaranje je veliko, zdaj se moramo pobrati iz tega in se čim bolje pripraviti za kvalifikacije za EP, ob tem pa imamo pravico upati, da nam IHF vendarle podeli wild card,« Vlah potihem računa na povabilo na Poljsko in Švedsko.

Vujo odletel zaradi njega

Realnejši je nastop na euru 2024 v Nemčiji, Slovenija ima v skupini staro znanko Črno goro, BiH in Kosovo, ne sliši se težko, toda morala bo pokazati več, kot je proti Italiji in Srbiji, če ne želi imeti težav. »Črna gora je močna, ne nazadnje gre na SP, mi pa ne; Bosna je pomladila ekipo in je lahko nevarna, Kosovo pa je vsaj zame neznanka,« je razmišljal 24-letni Primorec, ki je vesel, da je znova del izbrane vrste.

»Čast mi je igrati za reprezentanco. Želim si pridobiti še več zaupanja selektorja in soigralcev ter imeti še vidnejšo vlogo,« ima visoke ambicije Vlah, ki je bil posredno krivec za slovo Veselina Vujovića, saj se je RZS s Črnogorcem razšla, potem ko se je kot trener Zagreba verbalno znesel nad nič krivim Koprčanom.

85 golov je v tej sezoni dosegel Aleks Vlah in je za Tilnom Kodrinom drugi najboljši strelec Celja PL.

Iz Zagreba se je slednji lansko poletje vrnil v domovino in je s Celjem na dobri poti k osvojitvi naslova. »V soboto nas čaka Slovenj Gradec, potem sledita tekmi s Trimom in Gorenjem. V treh tednih lahko razrešimo vprašanje prvaka in lovoriko vrnemo v Zlatorog,« pravi Vlah, ki si obeta dvojno krono. Danes bo v Slovenj Gradcu žreb polfinalnih parov na sklepnem turnirju pokala Slovenije, v bobnu bodo poleg Celja branilec naslova Gorenje ter Dobova in Loka.

»Raje bi, da bi Velenjčane dobili v finalu,« pravi Aleks, ki ima pogodbo s pivovarji tudi za naslednjo sezono, v kateri želi nastopiti v ligi prvakov: »Ne vem, kako bo EHF razporedila ekipe, če ne bo Belorusov, Ukrajincev in Rusov. Vodstvo kluba bo gotovo lobiralo in upam, da se Celje vrne tja, kamor spada.«