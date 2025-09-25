Šahovski Messi piše zgodovino: 11-letni Faustino Oro že z velemojstrsko normo

ŠAH

Faustino Oro v bitki s časom za naziv najmlajšega velemojstra.

Na zaprtem šahovskem turnirju deseterice v Madridu, na katerem igra pet izkušenih velemojstrov in pet mladih talentov, si je 11-letni Argentinec Faustino Oro že po sedmih krogih zagotovil prvo normo za naslov velemojstra. Z izvrstnimi igrami in vrtoglavim zmogljivostnim ratingom, ki je dosegel skoraj 2800 točk, je kot najmlajši v zgodovini presegel velemojstrsko ratinško znamko 2500 točk. Oro, ki bo 14. oktobra dopolnil 12 let, sicer ni najmlajši z osvojeno velemojstrsko normo, saj je to leta 2018 uspelo takrat le 16 dni mlajšemu Gukešu, zdajšnjemu svetovnemu prvaku. Šahovski Messi, kot se ga ...