Šahovska novoletna turneja

Urhova se je dokazala

ČRNI NA POTEZI

Širov – Jones, evropsko spletno hitropotezno prvenstvo (finale) 2020. S katerim tipičnim taktičnim udarom si je črni zagotovil pomembno zmago?



REŠITEV: 1…Txg3! in po 2.fxg2 Se2+ bi črni skakač vzel belo damo. Beli je zato priznal poraz po 2.Kh2 Th3+.

V soboto se začenja drugi turnir druge sezone elitne spletne serije z najboljšimi šahovskimi igralci na svetu. Po predtekmovanju, v katerem se bo 12 udeležencev najprej pomerilo za osem mest v izločilnih bojih, se bo turnir s finalom zaključil 3. januarja. Tokratni nagradni sklad bo z 200.000 dolarji dvakrat večji od prvega turnirja, zmagovalca pa čaka kar 60 tisočakov.Najboljša osmerica na predhodnem turnirju se vrača tudi tokrat, med štirimi novimi imeni pa sta Rus, trikratni svetovni prvak v hitropoteznem šahu, in Španecprejela največ spletnih glasov publike, medtem ko sta bila sekundant svetovnega prvaka, še en Rusin Indijec, deležna posebnega povabila. Carlsen se bo tokrat v prvi vrsti želel oddolžiti za finalni poraz na prvem turnirju, ki mu ga je zadal Američan, neporavnane račune pa ima tudi s Francozom, saj ga je ta kmalu zatem izločil v polfinalu spletnega hitropoteznega pokala na spletni strani chess.com. Svetovni prvak je večji del letošnjega leta na spletu deloval popolnoma nepremagljivo, po dveh drobnih spodrsljajih pa njegove zmage morda vendarle niso več tako samoumevne.Končali pa sta se še dve uradni tekmovanji prek spleta. Na evropskem hitropoteznem prvenstvu je sodelovalo več kot tristo nastopajočih, šestnajst najboljših po enajstih krogih uvodnega dne pa je tekmovanje nadaljevalo v osmini finala. Slednje ni uspelo nobenemu od treh slovenskih predstavnikov, najvišje uvrščen je bil na koncu 16-letnina 76. mestu.Prvi evropski prvak v hitropoteznem šahu prek spleta je postal Anglež, ki je v finalu z 2,5 proti 0,5 premagal legendarnega latvijskega velemojstra, ki nastopa pod špansko zastavo. Zato pa smo imeli predstavnico v izločilnem delu spletnega svetovnega prvenstva v mladinskih kategorijah.se je med dekleti do 18 let prebila do četrtfinala, kjer jo je nato premagala favorizirana Američanka. Zala je imela predvsem v prvi od dveh partij minidvoboja priložnost za zmago, a ji ni uspelo izkoristiti precej boljšega položaja po odprtju, nato pa je popustila v komplikacijah.Kljub temu je lahko zadovoljna, da se ji je v izjemno zahtevnih evropskih kvalifikacijah uspelo uvrstiti med najboljše tri, s čimer si je priborila nadaljevanje v izločilnih dvobojih in ponovno dokazala, da spada med najboljše igralke svoje generacije.