Šah se je vrnil domov

V večmilijonskem indijskem mestu Čenaj med 28. julijem in 10. avgustom poteka 44. šahovska olimpijada. Največji svetovni šahovski dogodek se je po februarskih sankcijah zaradi ruske agresije v Ukrajini iz Moskve prestavil v Indijo. In prav Indija, od koder šah izvira, letos sploh prvič v svoji zgodovini gosti to najimenitnejše ekipno šahovsko prvenstvo. Zibelka kraljevske igre je za svojo pripravljenost in pogumno organizacijo tega zahtevnega dogodka že nagrajena z rekordno udeležbo šahistov z vsega sveta. Gosti namreč kar 189 moških in 161 ženskih reprezentanc.

V oči sicer bode neudeležba dveh šahovskih velesil, Kitajske in Rusije, a je na drugi strani v Indijo z norveško ekipo pripotoval aktualni svetovni prvak Magnus Carlsen, ki se je odločil sestopiti s prestola in zaigrati med šahovskimi smrtniki. Za vroče favorite v odprti konkurenci tako poleg Norvežanov veljajo še ekipe ZDA, gostiteljice Indije in evropskih prvakov Ukrajincev. Tudi pri ženskah za končen naslov olimpijskih prvakinj obstaja širši krog favoriziranih ekip, a po ratingu po odsotnosti Rusinj in Kitajk precej izstopajo Indija, Ukrajina in Gruzija.

Slovenska moška ekipa je tekmovanje začela na 41. mestu. Po odsotnosti velemojstra Leniča je breme prve šahovnice padlo na velemojstra Mateja Šebenika, ki bo z mlajšimi reprezentančnimi kolegi Janom Šubeljem, Juretom Boriškom, Borisom Markojo in Vidom Dobrovoljcem poskusil izboljšati začetno izhodišče. Naša dekleta z izhodiščnim 26. mestom v odlični sestavi Laura Unuk, Zala Urh, Lara Janželj, Teja Vidic in Monika Rozman naskakujejo prvo petnajsterico.

Vse oči so uprte tudi v dogajanja ob šahovnici, saj se bo v Čenaju v prihodnjih dneh zgodil volilni šahovski kongres. Dosedanjemu predsedniku Arkadiju Dvorkoviču se zaradi ruskih sankcij in negodovanja dela šahovske skupnosti maje predsedniški stolček. Volilnega rezultata si ne upa napovedati nihče, čeprav Dvorkoviču niti kritiki ne morejo očitati, da je v svojem predsedniškem mandatu za šah postoril veliko, predvsem na področju promocije šaha v vseh sferah družbenega življenja, obenem pa je organizacijo uradnih FIDE-tekmovanj skupaj z ekipo popeljal na višji nivo.

Črni na potezi Tagelsir– Bluebaum, Šahovska olimpijada 2022. Kako je črni ohranil materialno prednost in zmagal? REŠITEV:

1….Lc6! 0:1 (2.Ta7 Tc1+)

Posebno navdušenje nad olimpijado na družabnih omrežjih izraža najboljša šahistka vseh časov Judit Polgar, ki se je mnogih olimpijad doslej udeleževala kot igralka ali kapetanka, tokrat pa se preizkuša v ekskluzivni vlogi glavne uradne komentatorke prvenstva.