Šah na televiziji

Prenos turnirja v 60 držav

Beli na potezi

Carlsen – Nakamura, Internet 2020. Rivalstvo, ki je najmočneje zaznamovalo letošnjo prvo spletno serijo. S katerim taktičnim udarom je beli prišel do odločilne prednosti?

REŠITEV:

1.Sdc6! Dh4 2.Lg3 Dg5 3.h4 Df6 4.Sg4! Dxb2 5.Lxd6 bxc6 6.Tc2! Db5 7.Lxf8 in zmaga belega ni bila več vprašljiva.

Pred vrati je začetek druge sezone elitne spletne serije v šahu pod pokroviteljstvom svetovnega prvaka. Premierna, ki je potekala od aprila do avgusta, je bila nekakšen odziv na odpoved večine najmočnejših turnirjev v živo zaradi pandemije. Izkazala se je kot izjemen uspeh zaradi odziva svetovne šahovske javnosti, medijev in pokroviteljev. Pet turnirjev, na katerih je sodelovalo 25 igralcev iz svetovnega vrha, si je ogledalo kar 17 milijonov gledalcev. Spletni šah na elitni ravni je s tem dokazal svojo medijsko in komercialno privlačnost, zato je vse prej kot presenetljivo, da se vrača v še bolj ambiciozni podobi.Nova sezona z nazivom Champions Chess Tour se bo začela prihodnjo nedeljo, sestavljena je iz devetih turnirjev in velikega finala, s katerim se bo končala septembra prihodnje leto. Skupni nagradni sklad serije znaša rekordni poldrugi milijon dolarjev.Pokrovitelj prvega turnirja bo skandinavsko podjetje za spletno trgovanje s finančnimi instrumenti Skilling, ki je ob tem sklenilo tudi enoletni sponzorski dogovor s Carlsenom, ki je postal globalni ambasador njihove blagovne znamke. Zasedba prvega turnirja serije še ni v celoti razkrita, ob Carlsenu pa bodo zagotovo sodelovali še najboljši kitajski šahist, Armenecin Carlsenov izzivalec iz leta leta 2016, RusNa Norveškem so se v zadnjih letih navadili spremljati kariero svojega priljubljenega športnika prek televizijskih zaslonov. Tamkajšnji največji televizijski mreži, javna NRK in komercialna TV2, sta tudi tokrat že odkupili pravice za prenose prihajajoče serije na svojih programih. Zadnja odmevna napoved pa je, da se je spletni šahovski mrzlici odločil pridružiti tudi Eurosport. Z družbo svetovnega prvaka so dosegli dogovor o prenosih turnirjev v 60 evropskih in azijskih državah.Neposredni prenosi v angleškem, nemškem, francoskem in španskem jeziku bodo potekali na Eurosportovih digitalnih platformah, najzanimivejši trenutki posameznih dni, skupaj s ponovitvami, pa tudi na njihovih glavnih programih. Partnerstvo z Eurosportom, ki bo hkrati odgovoren za promocijo prek svojih omrežij in podporo gledalcem pri razumevanju igre, predstavlja nov velik korak v rasti globalne prepoznavnosti in priljubljenosti šaha.